Samanyolu Haber /Eğitim / Doğa Koleji maaş ödeyemiyor /03 Mayıs 2019 14:10

Doğa Koleji maaş ödeyemiyor

Doğa Koleji 2018 yılı kasım ayında öğretmen maaşları ve kıdem tazminatlarını ödemediği haberleriyle gündeme gelmişti. Aradan geçen sürede kriz aşılamadı. Maaşlar yine aksıyor. Öğretmenler "tahammülümüz kalmadı" bildirisi yayımladı.

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Doğa Koleji öğretmenleri, sorunlarının çözümü için “Doğa Koleji Öğretmen Komitesi”nin kuruluşunu duyurmuştu. 

Doğa Koleji Öğretmen Komitesi ödenmeyen maaşlarına dair açıklama yaptı. Doğa Koleji'nde 6 bin öğretmen çalışıyor. 

"ARTIK TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI"

Doğa Koleji öğretmenlerinin “Maaşlarımızı Ödeyin” başlığıyla bir bildiri yayımladı. Bildiri şöyle:

“Doğa Koleji patronu; mayıs ayında olmamıza rağmen mart ayı maaşlarımızın üçte ikisini, yasal süresini geçirdiği halde ödememekte ısrarlı davranmaktadır.

Artık dayanma gücümüz ve tahammülümüz azalıyor.

Öğretmenler olarak talebimiz: Maaşlarımızın derhal ve koşulsuz ödenmesi, sözleşmemizin gereklerine uyulması ve önümüzdeki eğitim yılının sözleşmelerinin yenilenmesidir. 

Sözleşme yenilenme gündemini böyle bir dönemde bize karşı tehdit unsuru olarak kullanmaktan vazgeçin.

Yeri geldiğinde bize, öğrencilerimize karşı sorumluluklarımızı hatırlatıyorsunuz.

Biz öğretmeniz, öğrencilerimizi herkesten fazla düşünüyoruz. Oysa sizin öğretmenlere karşı sorumluluklarınız aynı zamanda öğrencilerimize karşı sorumluluğunuzdur. 

Öğrencinin eğitim hakkı, öğretmenlerin sosyal ve ekonomik haklarıyla bütündür. Siz bu hakkı topyekûn gasp ediyorsunuz.

Artık tehdit edilmek değil, muhatap alınmak istiyoruz.”
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