DNA testi için mezarı açıldı, kızı olduğu doğru çıkarsa köşeyi dönecek

Hakim karara gerekçe olarak, Dali'nin babalık testi yapılabilecek kişisel bir eşyasının bulunmamasını gösterdi.





Dali Vakfı ise mahkeme kararını temyize götüreceklerini açıkladı.





Maria Pilar Abel Martínez adlı İspanyol kadın, annesiyle Dali'nin 1955 yılında "gizlice birlikte olduğunu" ve bu ilişkiden dünyaya geldiğini iddia ediyor.





Tarot kartları okuyarak geçimini sağlayan Martínez, iddiayı ilk kez 2015 yılında ortaya atmıştı.





İspanyol El Pais gazetesinin haberine göre Martinez'in annesi Antonia o dönemde, yanında çalıştığı aileyle birlikte, Dali'nin de evinin olduğu Cadaqués'te bulunuyordu.





Dali o dönemde Gala Dali ile evliydi. Çiftin çocuğu yoktu.





Martinez'in iddiasına göre annesi Antonia 1955'te işinden ayrılarak evlendiği ve başka bir şehre taşındı.

"Tek eksiğim bıyığım"

1956 doğumlu Martinez annesinin birkaç kez kendisine yanlarında başkaları da varken, babasının Dali olduğunu söylediğini de belirtti.

El Mundo gazetesine konuşan Martinez "Tek eksiğim bıyığım" dedi.

Dali'nin kızı olduğunun ortaya çıkması halinde Martinez Dali'nin soyadını kullanabilecek. Ayrıca Dali'nin malvarlığından da bir miktar hak talep edebilecek.

Sürrealist ressam 1989'da, 84 yaşında İspanya'da hayatını kaybetmişti.

Dali'nin mezarı, doğum yeri olan İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalan bölgesinde, Figueres kentinde kendisinin tasarladığı bir tiyatro ve müzede bulunuyor.





BIYIKLARI HALA DURUYOR





Dali’nin cenazesini mumyalayan Narcis Bardalet, sürrealist ressamın bıyığını bir kez daha gördüğü için mutlu olduğunu belirterek, “Bıyığı hala bozulmamış. Bu bir mucize” diye konuştu.





Bardalet, Dali’nin yüzünü gördüğü anda hissettiklerini de, “Yüzü ipek bir mendille kaplıydı, muazzam bir mendille. Kaldırdığım zaman bıyığının bozulmadığını görünce mutlu oldum. Yeri epey değişmişti. Saçlarını da görebiliyordunuz” diye anlattı.











