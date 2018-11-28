Samanyolu Haber /Ekonomi / Dizel'in Avrupa'da sağlığa verdiği zarar 80 milyar Euro /28 Kasım 2018 22:04

Dizel'in Avrupa'da sağlığa verdiği zarar 80 milyar Euro

Avrupa Birliği ülkelerinde dizel motorlardan yayılan kirletici gaz emisyonunun yol açtığı hava kirliliğinin, 2016 yılı için insan sağlığına olan maliyetinin 80 milyar euroya ulaştığı bildirildi.

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Hollandalı bağımsız araştırma şirketi “CE Delft” tarafından yapılan bir çalışmaya göre, karayolu trafiğinin oluşturduğu kirlilik insan sağlığını ciddi bir şekilde tehdit eder hale geldi. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre de hava kirliliği sonucu dünyada her yıl en az 4 milyon kişinin erken yaşta hayata gözlerini kapadığı hatırlatılan araştırmada, bu ölümlerin sadece 500 bininin Avrupa’da gerçekleştiğine dikkati çekildi.

Araştırmaya göre, dizel motorlardan yayılan kirletici gaz emisyonunun artması, akciğer kanseri, üst solunum yolu enfeksiyonları, astım felç gibi hastalıkların da doğrudan artmasına yol açıyor.

Dizel motorlardan yayılan kirletici gaz emisyonları, demans ve diyabet gibi hastalıkları da tetikliyor.

Avrupa Kamu Sağlığı Birliği’ne (EPHA) göre, bütün bu hastalıkların 28 üyeli AB’nin bütçesine olan maliyeti 2016 yılında 66.7 milyar euro ila 79.8 milyar euro arasında.

ABD ve AB ülkeleri 2015 yılında “dizel gate” olarak anılan skandalın ardından dizel araçların, hava kirliliğiyle yol açtığı hasarlar konusunda daha duyarlı hale gelmişti.

Hollandalı araştırma şirketine göre, dizel araçlar, hava kirliliğinin yarattığı maliyetin yüzde 83’ünden sorumlu. Bu oran AB ülkeleri içinde yüzde 66 ila 92 arasında değişebiliyor.

Araştırmada, 2016’ya göre 2030 yılında, sağlık harcamalarını yüzde 74 düşürebilmek için havayı kirletmeyen araçların trafiğe sokulması gerektiği vurgulandı.


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