Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır'da korkutan deprem! /24 Mart 2018 18:43

Diyarbakır'da korkutan deprem!

Diyarbakır'da saat 18.04'te merkez üssü Diyarbakır'ın Kulp ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

SHABER3.COM

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.04'te merkez üssü Diyarbakır'ın Kulp ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.  Depremin, yerin 12,48 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. 

SON DEPREMLER LİSTESİ

2018.03.24 18:04:050 - 5.0 (Derinlik) -.- 4.1 (Büyüklüğü) DAGCILAR-SILVAN (DIYARBAKIR)
2018.03.24 14:11:36 - 5.4 (Derinlik) -.- 2.7 (Büyüklüğü) -.- YESILKOY-KOYCEGIZ (MUGLA) 
2018.03.24 13:39:20 - 0.0 (Derinlik) -.- 1.1 (Büyüklüğü) -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) 
2018.03.24 12:39:52 - 0.0 (Derinlik) -.- 1.0  (Büyüklüğü)-.- IHSANIYE-EYUP (ISTANBUL) 
2018.03.24 12:15:17 - 0.0 (Derinlik) -.- 0.7 (Büyüklüğü)-.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)
2018.03.24 11:53:48 - 0.0 (Derinlik) -.- 1.1 (Büyüklüğü)-.- BOYALIK-ARNAVUTKOY (ISTANBUL)
2018.03.24 11:12:13 - 0.0 (Derinlik) -.- 1.9 (Büyüklüğü)-.- TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 
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