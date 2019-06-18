Diyarbakır'da kayyım enkazı: 759 milyon TL

Ancak kayyımın, belediyeyi 759 milyon 132 bin 565 TL borçlandırdığı ortaya çıktı.İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Kasım 2016’da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne (DBB) kayyım olarak atanan Cumali Atilla’nın yaptığı fahiş harcamalar ardından bu kez 2 buçuk yıllık süre zarfında belediyeye bıraktığı borç ortaya çıktı.





LÜKS MAKAM ODASI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ





Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) yönetimi devralmasının ardından 2 milyon 127 bin 725 TL harcayarak yaptırdığı lüks makam odasıyla gündeme gelen kayyım Atilla’nın, 1 ton 600 kilogramlık kadayıf tüketimi, 92 bin TL’lik fincan takımı ve 112 bin TL’lik masa alımı harcamaları da açığa çıkmıştı.





KAYYIM ESNAFA 103 MİLYON LİRA BORÇLU GİTTİ





Mezopotamya Ajansı’ndan Özgür Paksoy’un haberine göre kayyımın belediyeye bıraktığı sadece esnaf borcu 103 milyon 564 bin 739 TL. Belediyenin piyasadan aldığı borçların olduğu “Emanetler” hesabında 31 milyon 341 bin 251 TL borç bırakıldı. Vergi ve emeklilik kesintisi olarak ise 3 milyon 603 bin 505 TL borç olarak bırakıldığı belli oldu.





HERKESE BORÇLU KALDI





Esnaf ve piyasanın yanı sıra kayyım Atilla, 192 milyon 795 bin 302 TL Devlet Su İşleri’ne (DSİ), 38 milyon 431 bin 978 TL elektrik, 768 bin 290 TL personel, 12 milyon 679 bin 231 TL müteahhit, 1 milyon 365 bin 734 TL Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, 3 milyon 577 bin 302 TL SGK ve vergi borcu bıraktı. Kayyımın İller Bankası’ndan çektiği kredilerin toplamından kalan borç ise 208 milyon 551 bin 166 TL oldu.





DİĞER BORÇLAR: ‘KİŞİ BORCU’





Kayyımın belediyeye borç olarak bıraktığı faturalarda “Diğer borçlar” olarak yer alan ve ayrıntısında “Kişi borcu-sendikalar-icralar” olarak belirtilen kalemde de 5 milyon 16 bin 143 TL ile 148 milyon 671 bin 897 TL hazine borcu bıraktı.





Belediyenin kar eden iştiraklerinden MED Kentsel ve Sosyal Hizmetler Sanayii Ticaret Anonim Şirketi (A.Ş) de borç batağında. Sermayesi 5 milyon 600 bin lira olan MED A. Ş’nin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ve işsizlik borcu 4 milyon 274 bin 397 bin lira, vergi borcu 1 milyon 190 bin 240 lira ve piyasa borcu 3 milyon 301 bin 389 lira olmak üzere toplamda 8 milyon 766 bin 27 lira borçlandırıldı.





HER TARAFA PANKART ASTI: ‘1 KURUŞ BORÇLANMADIK’





31 Mart seçimlerinde AKP adayı olan kayyım Atilla, seçim kampanyasını kentin dört bir yanına astığı “Belediyemizi 1 kuruş borçlandırmadan Diyarbakırlı hemşehrilerimize hizmet ettik” pankartlarıyla sürdürmüştü. Ancak kayyım söylemlerinin aksine belediyeyi 759 milyon 132 bin 565 TL borçlandırarak gitti.