Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır'da hain pusu: Şehit ve yaralılar var! /01 Ağustos 2017 13:14

Diyarbakır'da hain pusu: Şehit ve yaralılar var!

Diyarbakır’ın Lice ve Kulp ilçeleri arasında teröristler tarafından karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada, 1’i binbaşı 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

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Son dakika! Diyarbakır'da patlama: 2 şehit

Olay, Lice ile Kulp ilçesi arasında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada, 1 binbaşı ile 1 uzman çavuş şehit oldu, 1 uzman çavuş yaralandı.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda asker sevk edildi. Bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. 

 VALİLİK: 2 KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLDU

Lice İlçesi’nde meydana gelen patlamada 2 askerin şehit olmasıyla ilgili Diyarbakır Valiliği yazılı açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"Teröristle mücadele harekatı kapsamında Diyarbakır ili Lice ilçesi kuzeyinde icra edilen operasyon esnasında teröristlerce döşenmiş olan mayın/el yapımı patlayıcı basılması neticesinde 2 kahraman silah arkadaşımız olay yerinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."
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