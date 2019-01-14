Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır'da geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı /14 Ocak 2019 12:53

Diyarbakır'da geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır’ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 23 mahalle ve bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Diyarbakır’ın Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan duyuruda yasaklı yerlerin şunları olduğu bildirildi:

“Lice ilçesinde Serince, Kayacık, Uçarı, Ziyaret, Esenler, Ortaç, Yalaza, Çavundur, Dolunay, Bağlan, Kabakaya, Kutlu ve Oyuklu mahalleleri ve bağlı mezralar… Kocaköy ilçesinde Boyunlu Mahallesi ve bağlı mezralar… Hazro ilçesinde Gözebaşı, Sarıerik, Meşebağları, Kavaklıboğaz, Kırmataş, Terdöken, Çitlibahçe, Dadaş ve Ormankaya mahalleleri ve bağlı mezralar…”

İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR… 

Açıklamada yasağın operasyon gerekçesiyle ilan edildiği belirtilerek, saat 06.00’dan itibaren ‘ikinci bir duyuruya’ kadar geçerli olduğu kaydedildi.

Bölgede yasak ilan edilmeden önce özel birliklerin katılımıyla askeri operasyon başlatıldığı da belirtildi.
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