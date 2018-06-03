Diyarbakır'da Erdoğan öncesi kapı kapı GBT kontrolü

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Diyarbakır’ın İstasyon Meydanı’nda düzenleyeceği miting öncesi kentte olağanüstü önlemler alınmaya başlandı. Kentin birçok yerinde polis noktaları oluşturulurken, bazı yollara da barikatlar yerleştirildi. Erdoğan’ın kente uçakla gelecek olması nedeniyle havalimanından başlayarak Valilik ve İstasyon Meydanı’na giden yol boyunca ise AKP bayrakları asıldı.





Yine Erdoğan’ın geçeceği yol güzergahının kimi bölümlerinde alelacele asfaltlama çalışması başlatıldı.





EV EV GBT UYGULAMASI





Erdoğan’ın kente her gelişinde tanık olunan benzer uygulamaların yanı sıra son derece şaşırtıcı bir uygulamaya daha imza atıldı.





İçişleri Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda Havalimanı’ndan başlayarak Mahabad Bulvarı (75 metrelik yol) üzerinde bulunan bütün bina ve evlerin kapıları polislerce çalınarak, ev sakinleri Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) geçirildi.





GBT yapılan evlerde kaç kişinin kaldığı bilgisi de kaydedildi.





MİTİNGE KÜRTÇE ÇAĞRI





Erdoğan’ın gelecek olması nedeniyle partinin seçim anons araçlarından ise, halka mitinge katılmaları yönümde çağrılar yapıldı.





Kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin Kürtçe tabelalarının sökülmesinin yanı sıra kentteki kimi parkların Kürtçe isimlerinin değiştirilmesine rağmen, AKP’nin kentten ilk sırada gösterdiği milletvekili adayı Mehdi Eker’in fotoğraflarının yer aldığı anons aracından Kürtçe anonslar yapılması da dikkatlerden kaçmadı.

