Diyarbakır'da dışarıdan sandığa bin mühürlü zarf ve oy pusulası getiren kişi yakalandı

Diyarbakır Bağlar’daki Mesut Yılmaz İlkokulu’nda, üç kişinin 1000 adet mühürlü zarf ve oy pusulalarıyla içeri girmeye çalışırken yakalandığı bildirildi.







Bunun üzerine HDP Diyarbakır milletvekili adayı Garo Paylan okula geldi.







Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, mühürlü zarf ve oy pusulalarıyla yakalanan kişilerden birinin, Paylan’ın elini sıkmak istemesi üzerine bir yurttaşın “Hırsızın elini sıkmayın sayın vekilim” dediği duyuluyor.







“Suruç’ta sandığa fazladan paketlenmiş oy atanlar, müşahitler tarafından yakalandı”





Suruç’ta bir müşahitin sandığa fazladan paketlenmiş oy attığı iddia edildi. Twitter’da olaya ilişkin olarak, “Geçtiğimiz günlerde AKP’li adayın esnaflara saldırdığı yer. Bir okulda sandığa fazladan paketlenmiş oy atanlar müşahitler tarafından yakalandı” denildi.





Suruç’ta Yıldız sahnede: HDP’liler darp edildi, blok oy kullandırıldı







Suruç’ta baba ve iki oğlunun ölümü olayına karışan AKP’li Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız, çok sayıda silahlı koruma ile ilçedeki okulları tek tek dolaşarak HDP’nin sandık görevlilerini darp etti, AKP ve Erdoğan lehine blok oy kullandırttığı iddia edildi.







Ramazan Bayramı’nın arifesinde Urfa Suruç’ta, baba Esvet Şenyaşar ve çocukları Celal ve Adil Şenyaşır’ın yaşamlarını yitirdiği olaya adı karışan AKP Urfa Milletvekili Adayı İbrahim Halil Yıldız seçim günü de devrede olduğu belirtildi. Yıldız, beraberinde onlarca silahlı koruma ile Suruç’ta yurttaşların oy kullanmak üzere geldikleri okulları dolaştığı aktarıldı.





Şimdiye kadar Atatürk ve Cumhuriyet İlköğretim Okulları ile GAP Anadolu Lisesi’ne giden AKP’li Yıldız ve beraberindekiler, önce okullarda bulunan herkesin cep telefonlarına el koyduğu öne sürüldü.





Ardından sandık görevlilerini okul dışına çıkartıp, HDP’li sandık kurul üyelerini darp eden Yıldız ve beraberindekiler, sandık başlarına giderek AKP ve Cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan lehine blok oy kullandırttığı iddia edildi.





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İşte usulsüzlük iddialarıyla ilgili gelen diğer haberler;





Urfa’nın Eyyübiye ilçesinin Bulduk köyünde 2044 nolu sandıkta kadınların oy kullanmasına izin verilmediği belirtildi. Urfa’nın Geçit Köyü’nde 1196 nolu sandıkta kadınların yerine erkeklerin oy kullandığı öne sürüldü.





Sendika.org’da yer alan habere göre, Sarıyer Kocataş Barbaros İlköğretim Okulu’nda bir seçmenin tek zarfla girdiği kabinden çift zarfla çıktığı görüldü. Zarfların sandığa atılması önlenirken durum tutanak altına alındı.





Kadıköy Kozyatağı’ndaki İlhami Ertem Ortaokulu’nda saat 7 itibariyle okul kapısında olan müşahitler, “bomba araması” gerekçesiyle yaklaşık 25 dakika kapıda bekletildi. Bu sırada bir polis, müşahitlerin izleme yetkisi olan zarf mühürleme görevinin çoktan başladığını söyledi.





Denizli’de yırtık torba





Denizli’nin Merkez Efendi ilçesinde de, ilçedeki 12 okula gönderilmek üzere Nevzat Erten Anadolu Lisesi’nde tutulan seçim torbalarının altlarının yırtık olduğu, zarf ve pusulaların koruyucu ambalajlarının ise açıldığı iddia edildi.





Durumu fark eden HDP ve CHP’li okul sorumluları olayı hemen avukatlara bildirdi. Sandık kurulu üyeleri torbalara el koyarken, avukatlar okula gelerek torbaları kayıt altına aldı. Torbalar kontrol edilerek, tutanak tutulup Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) bildirildi.





Ankara’da usulsüzlük iddiası





Ankara Çankaya Sokullu Mehmet Paşa Anadolu Lisesi’nde, 2425 nolu sandıkta listede adı olmamasına rağmen bir sandık görevlisi “adı var” diyerek iki kişiye oy kullandırdığı iddia edildi.





Sol’un haberine göre; Ankara Çankaya Sokullu Mehmet Paşa Anadolu Lisesi’nde, 2425 nolu sandıkta listede adı olmamasına rağmen bir sandık görevlisi “adı var” diyerek iki kişiye oy kullandırdığı öne sürüldü. Diğer sandık görevlisinin durumu farketmesiyle tutanak tuttulduğu, pusula ve zarf geçersiz sayılması için kenara ayrıldığı belirtildi.





“HDP’nin sandık görevliler köye alınmadı” iddiası





Diyarbakır’da Kulp’a bağlı Koçkar Köyü’nün yolunu kapatan köy korucularının, HDP’li sandık görevlilerinin köye girmelerine engel olduğu iddia edildi.





Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, yaşanan bu olay üzerine HDP’li yetkililer durumu hemen İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. Yapılan görüşmelerde yetkililer, korucularla görüşüldüğünü ve sandık görevlilerinin köye gidebilecekleri belirtildi.





TR724