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Diyarbakır'da araca saldırı: Biri asker iki kişi hayatını kaybetti
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Diyarbakır'da araca saldırı: Biri asker iki kişi hayatını kaybetti
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19 Mart 2018 17:33
Diyarbakır'da araca saldırı: Biri asker iki kişi hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda biri asker 2 kişi hayatını kaybetti.
SHABER3.COM
Alınan bilgiye göre, Hani'ye bağlı Topçular Karakoluna gitmekte olan sivil araca ateş açıldı.
Saldırıda araçta bulunan bir uzman çavuş ile bir sivil hayatını kaybetti.
Bölgede operasyon başlatıldı.
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