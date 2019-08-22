Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır Valisi, seçimden sadece 1 gün sonra kayyım istemiş /22 Ağustos 2019 13:16

Diyarbakır Valisi, seçimden sadece 1 gün sonra kayyım istemiş

Diyarbakır'a kayyım olarak atanan Vali Basri Güzeloğlu, 31 Mart seçimlerinden sadece 1 gün sonra İçişleri Bakanlığı'na dilekçe yazarak seçilmiş başkanların görevden alınmasını istemiş.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin seçilmiş eş başkanlarının görevden alınmasının ardından belediyeye Diyarbakır Valisi Basri Güzeloğlu kayyım olarak atanmıştı. Güzeloğlu, 31 Mart seçimlerini yüzde 62.9 gibi bir oranla kazanan HDP'li eş başkanların görevden alınması için seçimden sadece 1 gün sonra İçişleri Bakanlığı'na dilekçe yazmış.

Kayyım atamalarının ardından başlayan tartışma devam ederken, Diyarbakır Valiliği'nin 31 Mart yerel seçimlerinden sadece bir gün sonra, 1 Nisan'da İçişleri Bakanlığı'na seçimi kazanan HDP'li Büyükşehir Belediye Eş Başkanları'nın görevden alınması talebiyle dilekçe yazdığı ortaya çıktı.



Diyarbakır Valiliği'nin 'Bakanlık Makamına' başlığıyla yazdığı dilekçenin konusuna, 'Görevden uzaklaştırma' talebi yazıldı. İçişleri Bakanlığı da seçilmiş eş başkanları alma kararını valiliğin bu dilekçesine dayandırdı.

Diyarbakır Barosu eski başkanı avukat Mehmet Emin Aktar, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Tam bir utanmazlık hali. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına kayyum tayin edilme hazırlığı 31 Mart seçim sonuçları kesinleşmeden başlatılmış. Görevden  uzaklaştırma kararı Diyarbakır Valiliğinin 1 Nisan 2019 tarihli yazısına dayandırılmıştır. Pardon milli irade mi dediniz" ifadelerini kullandı.
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