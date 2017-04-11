Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır’da şiddetli patlama... Bir şehit 5 yaralı /11 Nisan 2017 11:00

Diyarbakır’da şiddetli patlama... Bir şehit 5 yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Çevik Kuvvet Müdürlüğü yerleşkesindeki atölyede panzer tamiri sırasında patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi 5 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Soylu bir kişinin de enkaz altında olduğunu, kurtarılmaya çalışıldığını söyledi. Bakan, terör saldırısı ihtimaline karşı ise "Dışarıdan müdahale yok. Tamir sırasında araçtan kaynaklanan patlama oldu" dedi.

Diyarbakır'da şiddetli patlama

Diyarbakır’ın merkez Bağlar İlçesi’nde Emek Caddesi üzerinde bulunan Çevik Kuvvet Müdürlüğü yerleşkesinde saat 10.45’te şiddetli bir patlama oldu.



Bölgeye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi. 

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İLK GELEN BİLGİLERE GÖRE TAMİRAT SIRASINDA OLDU

Patlamanın; yerleşkedeki atölyede, panzer tamiri sırasında meydana geldiği bildiriliyor. Yetkililer olayın terör bağlantısının zayıf  ihtimalli olduğunu nedeninin araştırıldığını bildirdi.
Reuters’a konuşan bir güvenlik kaynağı Emniyet’in içinde oksijen tüpleri ya da yakıt tanklarının da patlamış olabileceğini söyledi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi 5 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Soylu bir kişinin de enkaz altında olduğunu, kurtarılmaya çalışıldığını söyledi. Bakan, terör saldırısı ihtimaline karşı ise "Dışarıdan müdahale yok. Tamir sırasında araçtan kaynaklanan patlama oldu" dedi.

5 AY ÖNCE SALDIRIYA UĞRAMIŞ 2’Sİ POLİS 9 KİŞİ ŞEHİT OLMUŞTU

PKK’lı teröristler Emniyet Müdürlüğü Ek Binası’na geçen 4 Kasım’da saldırı düzenlemişti. Bina önündeki yolda teröristlerin bombalı aracı infilak ettirmeleri sonucu 2 polis şehit olmuş, 7 sivil yaşamını yitirmiş 100’den fazla kişi de yaralanmıştı.

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