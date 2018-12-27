Diyarbakır Barosu hakkında TCK 301 gereğince soruşturma

Gazete Duvar'ın haberine göre Diyarbakır Barosu eski başkanı Ahmet Özmen, Yönetim Kurulu üyeleri Mahsum Batı, Nurşin Uysal, Cihan Ülsen, Sertaç Buluttekin, Muhammet Neşet Girasun, Serhat Eren, İmran Gökdere, Velat Alan, Ahmet Dağ ve Nahit Eren hakkında Türk Ceza Kanununun 301'inci Maddesi gereğince Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı.

‘KÜRDİSTAN' İFADESİ SORUŞTURMA KONUSU OLDU





Diyarbakır Barosu tarafından yapılan açıklamalarda yer alan ve soruşturmaya konu olan ifadelerden bazıları şöyle: 24 Nisan 2017 tarihinde "Ermeni Tehciri" ile ilgili yapılan açıklama; Baronun, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in Meclis'te yaptığı konuşma nedeniyle TBMM içtüzüğü gereğince ceza almasıyla ilgili "Kürdistan ifadesini cezalandırma utançtır" başlıklı açıklama.





Soruşturma dosyasında ayrıca Baro tarafından hazırlanan ve Hakkari'nin Oğul köyü Kanireş bölgesinde SİHA tarafından hayatını kaybeden ve yaralananların sivil olduğunu belirten rapor hakkında ise "PKK'nın terör örgütü olduğunu ifade etmekten kaçınarak" ifadeleri yer aldı.





‘RAPORLARIN ARKASINDAYIM'





Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu eski üyesi Nahit Eren, baronun hazırladığı raporların ve yaptığı basın açıklamalarının arkasında olduğunu söyledi. Nahit Eren, ifadesinde şunları söyledi:





"Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldığım süre içerisinde suçlamaya konu edilen basın açıklamalarımızın ve hazırladığımız raporların tamamı, Avukatlık Kanunun 76'ncı maddesinde barolara yüklemiş olduğu ‘İnsan haklarını savunmak ve korumak' sorumluluğu kapsamında gerçekleştirilmiş faaliyetler olup soruşturmaya konu açıklama ve raporların tamamının arkasında olup suçlamaları kabul etmiyorum".