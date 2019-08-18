Samanyolu Haber /Kültür / Diyanet'ten 'download' fetvası /18 Ağustos 2019 17:39

Diyanet'ten 'download' fetvası

Diyanet, internet üzerinden film, müzik, kitap gibi eserlerin, eser sahiplerinden izinsiz indirilmesinin caiz olmadığını açıkladı.

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İzinsiz indirilen tüm dokümanların 'hak gasp etmek' olduğunu söyleyen Diyanet, "O alanlarda emek harcayan insanların yeni ürünler üretme konusundaki şevkini kırıyorsunuz" dedi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre Diyanet aylık dergisinde, "İnternetten program, yazılım, kitap, müzik indirmek ve bunları kullanmak helal midir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hak ihlalleri elektronik ve bilgisayar dünyasında da yaşanmaktadır. Bu tür haksız davranışlar sadece bireylerin hakkını gasp etmiş olmamakta, aynı zamanda o alanlarda emek harcayan insanların yeni ürünler üretme konusundaki şevkini kırmakta, bu da kamu hakkı ihlaline dönüşmektedir. Bu sebeple birer emek mahsulü olarak internet ortamına geçirilmiş olan her türlü program, yazılım, kitap, müzik vb. ürünleri ilgililerin izni olmadan elde edip kullanmak caiz değildir."
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