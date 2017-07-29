Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet'in sözde raporu ile ilgili ilk defa konuştu /29 Temmuz 2017 17:40

Diyanet'in sözde raporu ile ilgili ilk defa konuştu

Fethullah Gülen Hocaefendi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hizmet Hareketi için hazırladığı sözde rapor için ilk kez net konuştu

Diyanet'in sözde raporuna ne dedi?

Pazartesi Herkul.org'ta yayınlanacak Bamteli sohbetinin özeti yayınlandı. Son Bamteli sohbetinde Fethullah Gülen Hocaefendi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hizmet Hareketi için hazırladığı sözde rapor ile ilgili konuştu.  En hafif tabiri ile raporu yazanların cahil olduklarının altını çizen Hocaefendi Süfyâniyet çağı..Taylasanlısı da saldıracak cübbelisi de! Teşbih bilmez, istiâreden anlamaz, mecazı görmez nadanlar!.. Devrin Dârü'n-Nedve'si olur da Velîd'i olmaz mı? dedi... 
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Diyanet'in sözde raporuna ne dedi?

Diyanet'in sözde raporuna ne dedi?

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