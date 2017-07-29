Diyanet'in sözde raporu ile ilgili ilk defa konuştu

Pazartesi Herkul.org'ta yayınlanacak Bamteli sohbetinin özeti yayınlandı. Son Bamteli sohbetinde Fethullah Gülen Hocaefendi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hizmet Hareketi için hazırladığı sözde rapor ile ilgili konuştu. En hafif tabiri ile raporu yazanların cahil olduklarının altını çizen Hocaefendi Süfyâniyet çağı..Taylasanlısı da saldıracak cübbelisi de! Teşbih bilmez, istiâreden anlamaz, mecazı görmez nadanlar!.. Devrin Dârü'n-Nedve'si olur da Velîd'i olmaz mı? dedi...