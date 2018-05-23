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Diyanete verilen Kilise ve manastır tapuları Süryanilere iade edildi
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Diyanete verilen Kilise ve manastır tapuları Süryanilere iade edildi
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23 Mayıs 2018 15:32
Diyanete verilen Kilise ve manastır tapuları Süryanilere iade edildi
Devlet tarafından el konulan Süryaniler'e ait kilise, manastır ve mezarlıkların tapuları Mor Gabriel Manastırı Vakfına teslim edildi.
SHABER3.COM
Süryaniler’e ait kilise, manastır ve mezarlıklardan oluşan 50 taşınmazın tapuları Mor Gabriel Manastırı Vakfı’na teslim edildi.
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