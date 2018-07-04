Diyanet Minareye yeni isim verdi....

Milli Gazete Yazarı Adnan Öksüz Diyanetin çok tartışılacak uygulamasını yazdı...









Bundan epey bir süre önce eski bürokratlardan, emekli Müsteşar Yardımcısı Dr. Nuri Korkmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bir şikâyet dilekçesi verdi. Hatta bu vesile ile birkaç kez telefonda hasbihal ettik, Nuri Bey’le…





Peki, ne vardı bu dilekçede? Nuri Bey, Ankara, Çankaya ilçesi sınırları içinde bulunan Yukarı Ayrancı Mahallesi’ndeki Yukarı Ayrancı Merkez Camii’ne kurulan “baz istasyonlarını” şikâyet ediyor, bu cihazların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden söz ediyordu.





Ne cevap verdi Diyanet, bu dilekçeye?





Hep beraber okuyalım:





“Ulaştırma Bakanlığı’ndan lisans alan GSM firmaları, meskun mahallerde genellikle apartman ve diğer bina çatılarına kurulmakta olan baz istasyonlarının, doğal kule görünümünde olan cami minarelerine de kurulabileceği düşüncesiyle başkanlığımıza da müracaatta bulunmuşlar.”





Diyanet, farklı raporları, makaleleri ve Sağlık Bakanlığı’nın da yazılarını dikkate alarak bu konudaki taleplere olumlu yaklaşıldığını ifade ediyor, cevabi yazıda. Ve şunları ekliyor:





“Bunun üzerine; Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı, Maliye Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında ilki 01.10.2001, ikincisi 21.12.2006 tarihinde akdedilen protokollerle, camilere cep telefonu baz istasyonu kurdurulması konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı’na yetki, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmetlerini desteklemek amacıyla kurulmuş ve Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan Dini ve Sosyal Hizmet Vakfı’na para tahsili konusunda görev verilmiştir. Bu yetkiye istinaden Diyanet İşleri Başkanlığı ile GSM firmaları arasında genel amaçlı protokoller akdedilmiştir. Baz istasyonu kurulan camilerden elde edilecek brüt kira gelirinin yüzde 3’ü arz bedeli olarak ilgili vakıf tarafından Hazine’ye, yüzde 5’i ilgili müftülüğe ödenecek olup, geriye kalan meblağ; yüzde 50’si baz istasyonu kurulu bulunan cami derneğince, yüzde 50’si Dini ve Sosyal Hizmet Vakfı’nca kullanılacaktır…”





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Baz istasyonlarının sağlığa olan etkisi bugüne kadar çok tartışıldı. Cami minarelerine konulanları da… Ama benim dikkatimi çeken Diyanet’in verdiği cevapta minareler için kullandığı ilginç tabir; Diyanet minarelere “Doğal Kule” tanımlaması yapıyor.







Sizce de ilginç değil mi!







