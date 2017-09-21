Diyanet, KYK yurtlarında imam görevlendirecek

Diyanet’in ilk kez 2016 yılında 43 ilde 83 personel ile pilot proje olarak başlattığı “yurtlarda manevi rehberlik” uygulaması yeni eğitim öğretim yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolüyle tüm illere yayılacak.





Birgün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre, Diyanet, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren kalıcı hale getireceği uygulama için KYK yurtlarında sürekli personel görevlendirmesi yapacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Görevlendirmeler herhangi bir unvan sınırlaması olmaksızın, beşeri münasebetleri ve sosyal ilişkileri güçlü, gençlerle iletişimi iyi, dini danışmanlık/rehberlik yapacak düzeyde birikim ve donanımda olan, alana yönelik özel eğitim ve çalışması olan personel arasından yapılacaktır” ifadelerine yer verilirken, böylelikle tüm Diyanet personelinin manevi rehber olabilmesinin yolu açıldı. belirtildi. İmamların da atanabileceği “Manevi destek personeli ” kadrosundakiler görevli oldukları yurdun bağlı olduğu ilin müftülüğü bünyesinde çalışacak.





Kapasite yetersizliği ve beslenme yetersizliği gibi çeşitli sorunlarla gündeme gelen KYK yurtlarının “manevi değerler” sorununu çözmek için Diyanet’in görevlendirdiği personelin altı ayda bir performansını takip ederek, gerektiğinde personel değişikliğine gidecek.