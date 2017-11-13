Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet İşleri Başkanı'na makamında terör sorgusu /13 Kasım 2017 17:59

Diyanet İşleri Başkanı'na makamında terör sorgusu

Prof. Dr. İzzet Özgenç bir Diyanet İşleri Başkanı'nın terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla makamında sorgulandığını yazdı.

SHABER3.COM

Ceza hukuku profesörü İzzet Özgenç sosyal medya hesabından gündemi sarsacak bir bilgiyi paylaştı.

Özgenç Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı Birol Erdem'in Cemaat soruşturması kapsamında terör örgütü yönetici olmakla suçlandığı hatırlattı ve ardından 'Bir Diyanet İşleri Başkanı hakkında terör örgütü mensubiyeti şüphesiyle soruşturma açılması ve makamına gidilerek şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınması önemlidir' diye yazdı. İşte o tweetler:

"BİR CUMHURİYET SAVCISI İÇİN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANI HAKKINDA DA, “TERÖR ÖRGÜTÜNE MENSUBİYETİ” ŞÜPHESİYLE SORUŞTURMA AÇILMASI VE MAKAMINA GİDİLEREK “ŞÜPHELİ” SIFATIYLA İFADESİNİN ALINMASI, ÖNEMLİDİR.

SÖZ KONUSU MÜSTEŞARIN, GÖREVİYLE BAĞLANTILI OLARAK YAPTIĞI İŞ VE İŞLEMLER DOLAYISIYLA, TERÖR ÖRGÜTÜ YÖNETİCİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLMEKTEDİR.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARI OLARAK GÖREV YAPMIŞ OLAN KİŞİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENMİŞTİR."


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