Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet İşleri Başkanı'na göre Afrin operasyonu bakın neden yavaş ilerliyor... /11 Şubat 2018 12:43

Diyanet İşleri Başkanı'na göre Afrin operasyonu bakın neden yavaş ilerliyor...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Afrin operasyonuyla ilgili açıklamasıyla dikkat çekti.

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Erbaş, "Müslüman askerimiz yaptığı savaşı İslam ahlakına göre yapıyor. Onun için yavaş ilerliyor Afrin'de" ifadelerini kullandı.

Erbaş, yaptığı açıklamada, "Bizim askerimiz Afrin'de niye bu kadar yavaş ilerliyor? Biliyorsunuz Irak'ı bombalayanlar çoluk çocuk, masum insanlar demeden 1 milyon insanı katlettiler. Kimdi bunlar? Kim oldukları belli, Müslüman olmayan Amerikan askerleri. 1 milyon insanı öldürdüler. Suriye'de ölen insanların sayısı yine 1 milyona çıktı. Bizim Müslüman askerimiz yaptığı savaşı İslam ahlakına göre yapıyor. Onun için yavaş ilerliyor Afrin'de. Hiçbir masum insanın burnu dahi kanamasın bilinci içinde hareket ediyor ki bu zaten İslam'ın emridir. Müslüman askerin yapması gereken de budur. Bunu yapıyor bizim askerimiz elhamdülillah" ifadelerini kullandı.
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