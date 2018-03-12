Diyanet geçen sene 7.2 milyar lira harcadı

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Diyanet'e 2017'de 6.8 milyar lira ödenek ayrıldı. Kurum, bu parayı kullanınca 285.9 milyon lira ek ödenek daha aldı. Böylece Diyanet'e verilen para 7.1 milyar liraya yükseldi. Bu miktarın da yetmemesinin ardından Diyanet'e verilen yeni miktar itibarıyla toplam 7.2 milyar lira para harcanmış oldu.







EN FAZLA PARA PERSONELE





Diyanet en çok parayı, sayısı 110.000'i bulan personele harcadı. Ödeneğin yüzde 78'i personel giderlerine, yüzde 14.17'si sosyal güvenlik kurumlarına ve devlet primi giderlerine gitti. Personele 5.4 milyar lira ayrılırken, 111.8 milyon lira fazla harcama yapılarak, rakam 5.6 milyar liraya fırladı.





Habere göre, Diyanet kâr amacı gütmeyen kuruluşlara 113.3 milyon lira para verdi. Diyanet personelinin yurtiçi ve dışına yaptığı geziler için 2017 bütçesine 38.5 milyon lira ödenek ayrıldı. Bu ödeneğin yaklaşık 2 katı harcama yapan Diyanet'in yolluk faturası 73.4 milyon lira oldu. Kurum, temsil ve tanıtıma da 2.7 milyon lira harcandı.





Bütçesinden 380 milyon lira fazla harcama yaptığı 2017 yılında Diyanet'in başında Mehmet Görmez bulunuyordu. Görmez, yıl sonuna doğru istifa etmiş, 16 Eylül 2017'de kurumun başına Prof. Ali Erbaş geçmişti.