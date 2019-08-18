Diyanet bu yıl harcama rekoruna koşuyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü, temmuz ayı bütçe gerçekleşme verilerini açıkladı.







SoL Haber Portalı'nın haberine göre, yılın ilk 7 ayında merkezi yönetim giderleri içinde din hizmetlerine toplam 6 milyar 86 milyon 56 bin TL harcandı.







Bütçe gerçekleşme verilerine göre, büyük ölçüde Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) harcamalarından oluşan 'din hizmetleri' giderleri pek çok bakanlığın giderlerini ve dolayısıyla kamu hizmetini geride bırakıyor.





Sosyal güvenlik hizmetlerine ayrılan pek çok bütçe kalemi, din hizmetlerinin gerisinde kaldı. Din hizmetleri kaleminde görünen giderler, örneğin 3 milyar 85 milyon 678 TL ayrılan işsizlik yardımı hizmetinin yaklaşık 2 katı oldu.





Kültür hizmetlerine yalnızca 2 milyar 767 milyon 482 bin TL ayrılırken, adli mahkeme hizmetlerine ayrılan pay da Diyanet bütçesini aşamadı.