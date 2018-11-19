Samanyolu Haber /Gündem / Diyalog Platform INS’ye verildi /19 Kasım 2018 19:14

Diyalog Platform INS’ye verildi

Hollanda’da 7 yıldır verilen Hoşgörü 2108 (Paleis van de Verdraagzaamheid 2018) ödülü, birlikte yaşama sanatını güçlendirme adına yaptığı çalışmalarla tanınan ve Hizmet Hareketi’ni temsil eden Diyalog Platform INS’ye verildi.

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Ödül için  Hollanda genelinde 14 vakıf ve kurum aday gösterildi. İnternet üzerinden yapılan ve üç turlu olarak gerçekleştirilen oylama neticesinde yüzde 61 oy alan Diyalog Platform INS ödüle layık görüldü.

INS Başkanı Dr. Emir Ertaş,  You Tube kanalında yayın yapan Erkan Tufan ile 30 dakika özel programına katıldı. Hollanda’da eser ve faaliyetleriyle toplumun önünü açan kurumlara verilen Paleis van de Verdraagzaamheid 2018 Hoşgörü ödülünün ne anlama geldiğini anlatan Ertaş platformun faaliyetleri hakkında bilgi verdi... 


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