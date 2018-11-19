Diyalog Platform INS’ye verildi

Ödül için Hollanda genelinde 14 vakıf ve kurum aday gösterildi. İnternet üzerinden yapılan ve üç turlu olarak gerçekleştirilen oylama neticesinde yüzde 61 oy alan Diyalog Platform INS ödüle layık görüldü.





INS Başkanı Dr. Emir Ertaş, You Tube kanalında yayın yapan Erkan Tufan ile 30 dakika özel programına katıldı. Hollanda’da eser ve faaliyetleriyle toplumun önünü açan kurumlara verilen Paleis van de Verdraagzaamheid 2018 Hoşgörü ödülünün ne anlama geldiğini anlatan Ertaş platformun faaliyetleri hakkında bilgi verdi...









