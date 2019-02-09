Samanyolu Haber /Gündem / DİTİB üyesine saldırı Hizmet'e kumpasa dönüştü, Almanya'da vakıf açıklaması yapıldı /09 Şubat 2019 00:38

DİTİB üyesine saldırı Hizmet'e kumpasa dönüştü, Almanya'da vakıf açıklaması yapıldı

Almanya'nın Bretten şehrinde DİTİB üyesi bir kişinin saldırıya uğradığını belirtmesinin ardından olay Hizmet Hareketi'ne kumpasa dönüştü. Almanya'da LBE-BW derneği konuya ilişkin açıklama yaptı

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Açıklama şöyle:

Almanya’nın Bretten şehrinde DİTİB’le ilişkili olduğunu beyan eden Savaş Çelik isimli kişi, saldırıya uğradığını iddia etmiş ve olayla ilgili Hizmet Hareketi’ne yönelik itham edici açıklamalarda bulunmuştur.

Hizmet Hareketi mensupları yıllardır devam eden; baskı, işkence, kıyım politikaları ve sosyal ölüme zorlama uygulamalarına rağmen hiç bir zaman şiddete tevessül etmemişlerdir. Olay medyaya yansıdığı kadarıyla soyut beyanlar üzerine kurulu ithamlardan ibarettir.

Söz konusu olay ve iddialarla ilgili Alman polisinin soruşturması devam etmektedir. İddia sahipleri varsa ellerindeki tüm somut delilleri soruşturma makamlarına acilen iletmelidir.

Soruşturma bitene kadar herhangi bir kurum veya şahısla ilgili bir ithamda bulunmak, ne hukuki ne de ahlaki bir davranış olacaktır.

Bu vesileyle yaralandığı iddia edilen Savaş Çelik‘e acil şifalar diler; yaşandığı iddia edilen saldırının fail ya da faillerinin her kim olursa olsun acilen bulunması ve hukuk önünde hesap vermelerini temenni ederiz.

LBE Yönetim Kurulu
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