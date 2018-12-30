Samanyolu Haber /Dünya / DİTİB Bild'i bu fotoğraftan dolayı dava ediyor /30 Aralık 2018 18:02

DİTİB Bild'i bu fotoğraftan dolayı dava ediyor

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), "Terör parası Almanya'daki camileri nasıl finanse ediyor?" başlıklı haberinde Köln Merkez Camisi'nin fotoğrafını kullanan Alman Bild gazetesine karşı hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

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Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Almanya şubesi olarak faaliyet gösteren Köln merkezli DİTİB, Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild'i, basın ahlak ilkelerini ihlal etmekle suçladı.

Açıklamada, gazetenin, 'camiler ile terör arasında bağ kuran taraflı ve maksatlı manşetlerinin Müslümanlar arasında derin bir şaşkınlığa neden olduğu' iddia edildi.

DİTİB, yazı işlerinden, 'derhal bu art niyetli çarpıtmayı düzelterek manşetin yayımlandığı aynı yerde belirgin bir şekilde haberi tekzip etmesi' talebinde bulundu.

Basın ahlak ilkelerinin birinci maddesinde yer alan "Hakikate olan saygı, insan onurunun korunması ve kamuoyunun gerçeğe uygun olarak bilgilendirilmesi, basının en üst derecedeki görevi ve sorumluluğudur" ifadesini hatırlatan DİTİB, basın ahlak ilkelerinin 'en kaba şekilde ihlal edildiğini' iddia etti. "Bundan dolayı Alman Basın Konseyi nezdinde şikayette bulunacağız" dedi.

Ayrıca suçun ağırlığı sebebiyle hukuki yollara başvuracağını duyuran DİTİB, "Suçun ağırlığı sebebiyle Bild gazetesine karşı itibar ve imajının zedelenmesi gerekçesiyle hukuki yollardan hakkımızı arayacağız" diye ekledi.

Bild gazetesi, 28 Aralık tarihli nüshasının "Terör parası Almanya'daki camileri nasıl finanse ediyor?" başlıklı haberinde, DİTİB'in Köln'deki Merkez Camisi'nin fotoğrafını kullanmıştı. Haberde yurtdışından Almanya'daki camilere şüpheli para akışına dikkat çekilmişti.

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