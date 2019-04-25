DİSK Başkanlar Kurulu kararı: İstanbul'da 1 Mayıs Bakırköy'de

DİSK Başkanlar Kurulu kararı sonrasında İstanbul'da 1 Mayıs'ın Bakırköy Bakırköy Halk Pazarı'nda kutlanacağı açıklandı.





1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı için yapılan başvuru İstanbul Valiliği tarafından reddedilmişti.