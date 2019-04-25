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DİSK Başkanlar Kurulu kararı: İstanbul'da 1 Mayıs Bakırköy'de
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DİSK Başkanlar Kurulu kararı: İstanbul'da 1 Mayıs Bakırköy'de
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25 Nisan 2019 21:44
DİSK Başkanlar Kurulu kararı: İstanbul'da 1 Mayıs Bakırköy'de
DİSK Başkanlar Kurulu kararı sonrasında İstanbul'da 1 Mayıs'ın Bakırköy Halk Pazarı'nda kutlanacağı açıklandı.
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DİSK Başkanlar Kurulu kararı sonrasında İstanbul'da 1 Mayıs'ın Bakırköy Bakırköy Halk Pazarı'nda kutlanacağı açıklandı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı için yapılan başvuru İstanbul Valiliği tarafından reddedilmişti.
DİSK: 1 Mayıs Taksim’de kutlansın
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