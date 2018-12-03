Samanyolu Haber /Ekonomi / DİSK: Asgari ücret net 2 bin 800 lira olmalı /03 Aralık 2018 16:05

DİSK: Asgari ücret net 2 bin 800 lira olmalı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye'de 16 milyon işçi ve ailelerini ilgilendiren asgari ücretin net 2 bin 800 lira olması gerektiğini belirtti.

SHABER3.COM



DİSK'in İstanbul Mimarlar Odası'nda yaptığı basın toplantısına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu "Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı da dikkate alınmalıdır. Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır. Asgari ücretin enflasyon karşısında korunması için, asgari ücretin milli gelir artışından yararlanması için, asgari ücretin geçim ücreti olabilmesi için, asgari ücrette yaşanan kayıpların giderilmesi için, işçilerin krize karşı korunması için, asgari ücret net 2 bin 800 lira olmalıdır" dedi.

Asgari ücret 2018 yılı için aylık brüt 2.209,50 TL, aylık net 1.603,12 TL.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber DİSK: Asgari ücret net 2 bin 800 lira olmalı Sonraki Haber >>

'Hiç sorma bu tip adamlara, babam mabam ama yapacak bir şey yok'

'Hiç sorma bu tip adamlara, babam mabam ama yapacak bir şey yok'

Gerçek Zenginlik

Gerçek Zenginlik

Emin Çapa: Kriz büyük-küçük demeden herkesi etkileyecek

Emin Çapa: Kriz büyük-küçük demeden herkesi etkileyecek

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:46:47