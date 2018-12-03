DİSK: Asgari ücret net 2 bin 800 lira olmalı









DİSK'in İstanbul Mimarlar Odası'nda yaptığı basın toplantısına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu "Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı da dikkate alınmalıdır. Asgari ücret yıllık olarak hesaplanmalı, tümüyle vergi dışı bırakılmalıdır. Asgari ücretin enflasyon karşısında korunması için, asgari ücretin milli gelir artışından yararlanması için, asgari ücretin geçim ücreti olabilmesi için, asgari ücrette yaşanan kayıpların giderilmesi için, işçilerin krize karşı korunması için, asgari ücret net 2 bin 800 lira olmalıdır" dedi.





Asgari ücret 2018 yılı için aylık brüt 2.209,50 TL, aylık net 1.603,12 TL.