DİSK: 1 Mayıs Taksim’de kutlansın





Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasını eleştiren Küçükosmanoğlu, “Biz diyoruz ki 1 Mayıs günü Taksim Meydanı işçiye kapatılamaz . Ve tüm halkımızı da burada birlikte olmaya çağırıyoruz” dedi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi alırken, grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Grup adına basın açıklamasını Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu yaptı. Küçükosmanoğlu, “Türkiye’de işçi sınıfının baskıyla çıkarılmaya çalışılan bir takım yasal düzenlemelerle elindeki ekonomik, demokratik hakları alınmaya çalışılıyor. Böylesi tarihsel bir süreçte 1 Mayıs’lar daha bi önem kazanıyor” dedi.