Dışişleri rahatsız: Çavuşoğlu eski büyükelçileri beğenmedi, atanan AKP'lileri övdü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “En iyi, en başarılı büyükelçilerimiz dışarıdan atadıklarımız” açıklaması, Dışişleri personelinde kırgınlığa neden oldu.





Cumhuriyet gazetesindeki haberde, diplomatik kulislere yansıyan bilgilere göre daha önceki konuşmalarında Türkiye’nin Osmanlı’dan gelen diplomasi geleneğine sahip çıkan Çavuşoğlu’nun bu sözleri hükümetin dışarıdan atadığı büyükelçilere sahip çıkmak için muhalefete verilmiş siyasi bir yanıt olsa da kariyer diplomatlarının Bakan tarafından başarısızmış gibi gösterilmesi diplomatlar arasında şaşkınlık oluşturduğu öğrenildi.





Çavuşoğlu, geçen hafta TBMM Dışişleri Komisyonu’nu bilgilendirme toplantısının basına kapalı bölümünde 2010-2016 arasında Türkiye’nin Moskova ve Roma Büyükelçiliği görevlerinde bulunan ve şu anda İyi Parti Aydın Milletvekili olan Aydın Adnan Sezgin’in son dönemde büyükelçiliklere diplomatik deneyimi olmayan eski AKP milletvekillerinin atanmasını eleştirmesi üzerine yanıt verdi. Çavuşoğlu’nun “Kimse kusura bakmasın en iyi, en başarılı büyükelçilerimiz dışarıdan atadıklarımız. İlk sıraya Tokyo Büyükelçimiz Murat Mercan’ı, 2. sıraya da Pekin Büyükelçimiz Emin Önen’i koyarım” sözleri basına yansıdı.





‘Saygısızlık’





Toplantıda Çavuşoğlu’na “Şu an şaşkınlığımı gizleyemeyeceğim” dediği öğrenilen Sezgin, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanı’nın kendi bakanlığının memurlarına haksızlık ettiğini belirterek “Yönettiği bakanlığa, bakanlığın gerçek sütununu oluşturan kariyer diplomatlarına bir saygısızlıktır. Sürekli olarak eleştirdiğimiz husus, Türkiye’nin diplomasisinin kurumsal geleneklerden gün geçtikçe uzaklaşmasıdır. Bu, çağa uymak anlamını taşımaz. Bu, bir kurumu çatırdatmak, yıkmak demektir” dedi. Sezgin, “Mesele, Türk Dış Politikası’nın kurumsal geleneklerinin yıkımıyla, Cumhuriyet norm ve değerlerinden koparılması ile bağlantılıdır. Geçmişiyle ve bugünüyle övünmemiz gereken bir bakanlığın esas sütununu oluşturan kariyer diplomatlarına bir saygısızlık olarak görüyorum” dedi.





Öte yandan Kulislerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın çevresinden bazı isimlerin önemli Batı başkentlerine büyükelçi olarak atanacağı bir süredir konuşuluyor.





Eski büyükelçiler tepkili





2010-2014 arası Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği görevini yürüten CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz “Dışişleri Bakanlığı mensupları şimdiye dek bakanları ile karşılıklı güven ve saygı anlayışı içinde çalışmışlardır. Hiçbir Dışişleri Bakanı da başında bulunduğu kuruma karşı böyle inançsız olmamıştır. Bu beyanı en hafif tabiri ile bir talihsizlik olarak görüyorum. Yazık” tepkisini gösterdi.





Türkiye’nin eski Washington Büyükelçisi Faruk Loğoğlu da “En başarılı büyükelçiler dışarıdan atadıklarımız’ derken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bugün savrulan dış politikayı yürütmekteki başarılarından söz ediyor olmasa gerek. Başarısız bir dış poltikayı yürütmede temayüz etmek kişisel beceri olabilir, ama başarı ülkesel değil” değerlendirmesini yaptı.



