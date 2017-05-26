Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri’nden ABD’ye tepki /26 Mayıs 2017 07:59

Dışişleri’nden ABD’ye tepki

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında ABD'de yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, 'Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasındaki olay, ABD makamlarının önlem almamalarından kaynakladı. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin kabul ettiği karar tasarısını reddediyoruz.' açıklamasında bulundu.

Erdoğan’ın korumaları ABD’de olay çıkardı

Dışişleri’nin açıklaması şu şekilde:

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi bugün (25 Mayıs) gerçekleri çarpıtan yanlı bir karar tasarısını alelacele oylayarak kabul etmiştir. Sözkonusu tasarıyı reddediyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın Vaşington ziyareti sırasında Büyükelçilik Konutu önünde yaşanan olay, yapılan sayısız resmi ikaza rağmen, ABD makamlarının gerekli güvenlik önlemleri almamalarından kaynaklanmıştır.

ABD makamlarının ziyaretin diğer aşamalarında aldıkları sıkı güvenlik tedbirlerini neden Büyükelçilik Konutu önünde almadıkları sorusunun yanıtı bulunmamaktadır.
Benzer şekilde, bilahare Büyükelçilik Kançılaryası önünde ABD güvenlik görevlilerince sebep olunan ve Bakanlığımızca resmen protesto edilen bir gelişmenin yaşanmasına yol açan aşırı ve saldırgan davranışların da henüz izahı yapılmamıştır.

Konuyu farklı bir zemine çekme gayesiyle ABD Temsilciler Meclisinde gündeme getirilen bu girişimin yasama süreci içinde ilerletilmesi,meselenin çözümlenmesine yardımcı olmayacaktır. Biz, yakından izlemeye devam edeceğimiz bu husustaki gelişmelerin, verimli geçtiğini değerlendirdiğimiz ziyareti gölgelememesi yolundaki ümidimizi muhafaza etmek istiyoruz.
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