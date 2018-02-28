Samanyolu Haber /Gündem / Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yalanlama daha: ABD sözcüsünün ifadeleri temelden yoksun /28 Şubat 2018 10:13

Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yalanlama daha: ABD sözcüsünün ifadeleri temelden yoksun

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün BM Güvenlik Konseyi kararının “Türkiye tarafından iyi okunması” gerektiği yönündeki ifadelerine bugün Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi.

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 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Suriye’de insani duruma ilişkin 2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı bağlamında Türkiye’ye yaptığı atıfa karşılık, "Türkiye tarafından iyi okunması' gerektiği yönündeki ifadeleri, her türlü temelden yoksundur ve kararın odak noktasını anlayamadığını ya da bu odağı çarpıtmak istediğini göstermektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, tarafındna yapılan açıklama şöyle:

2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının odak noktası, rejimin bir hafta içinde yüzlerce sivilin katledilmesine ve hastane, okul gibi sivil tesislerin tahrip edilmesine yol açan saldırılarının durdurulması, ayrıca rejimin uyguladığı kuşatma siyasetinin açlığa mahkum ettiği insanlara insani erişim sağlanmasıdır.

Karar, Doğu Guta başta olmak üzere, Suriye’de kötüleşen insani durum karşısında, acil insani yardım erişimine ve tıbbi amaçlı tahliyelere imkan sağlanması amacıyla çatışmaların gecikmeksizin durdurulması ve en az 30 gün süreyle insani ateşkes ilan edilmesi talebinde bulunmaktadır.

Kararda atıf yapılan, insani durumun endişe yarattığı yerler arasında Afrin zikredilmemektedir. Zira Afrin'de cereyan eden, kararda kastedilen şekilde sivil-terörist ayrımı gözetmeyen bir çatışma değil, Suriye'nin bütünlüğünü ve Türkiye'nin milli güvenliğini hedef alan terörist örgütlere karşı yürütülen bir mücadeledir.

Türkiye, Suriye’deki çatışmaların taraflarından biri değildir. Türkiye, Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda BM Şartı’nın 51. maddesi temelinde meşru müdafaa hakkını kullanmaktadır.

Hal böyleyken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün sözkonusu BM Güvenlik Konseyi kararının “Türkiye tarafından iyi okunması” gerektiği yönündeki ifadeleri, her türlü temelden yoksundur ve kararın odak noktasını anlayamadığını ya da bu odağı çarpıtmak istediğini göstermektedir.

Kararı amaç ve hedeflerini çarpıtmadan hayata geçirmek ilgili tüm taraflar için öncelik teşkil etmelidir. Masum halkın korunması saikiyle alındığı varsayılan kararın, teröristlerin korunmasına yönelik şekilde çarpık ve çifte standartlı yorumlanmasından özenle kaçınılmalıdır.

Bu çerçevede, ABD’nin de teröristlere destek veren açıklamalar yapmak yerine rejimin masum sivil insanlara saldırılarını durdurmaya odaklanmasını tavsiye ederiz.

Türkiye, şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da, Suriye halkının çektiği acıların dindirilmesi için üzerine düşeni yapmayı sürdürecektir.
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