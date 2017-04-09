Dışarıdaki Gazeteciler, İçeridekiler için yürüdü

Gazeteci Ahmet Şık'ın tutukluluğunun 100'üncü günü olması nedeniyle Tünel'de buluşan yaklaşık 200 kişilik bir grup, 100 adım attı.







Dışarıdaki Gazeteciler imzasıyla yayınlanan ve gazeteci Ertuğrul Mavioğlu tarafından okunan basın bildirisinde, "Birini diğerinden ayırmadan gazetecilik yaptığı için cezaevine konan 'tüm tutuklu gazetecilere özgürlük' talebimizi, bir kez daha haykırmak adına Ahmet Şık'ın tutukluğunun 100. gününde burada, Tünel'deyiz" denildi.





Bildiride ayrıca, şu ifadelere yer verildi:

"Bizden üç maymunu oynamamız isteniyor. Ama herkes bilsin ki Sabahattin Alilerin, Uğur Mumcuların, Ape Musaların, Metin Göktepelerin, Hrant Dinklerin Yaşar Kemallerin geleneğinden üç maymun çıkmaz. Göreceğiz, duyacağız, konuşacağız, yazacağız, düşüneceğiz, halkımızın haber alma hakkına sonuna kadar sahip çıkacağız. Ve her şeyden önemlisi unutmayacağız."



