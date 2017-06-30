Samanyolu Haber /Ekonomi / Dış ticaret açığında rekor artış... /30 Haziran 2017 11:13

Dış ticaret açığında rekor artış...

Türkiye'nin dış ticaret açığı, ithalattaki yüksek artışın etkisiyle, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43.3 artışla 7.3 milyar dolara tırmandı.

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Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; bu dönemde ihracat yüzde 12.5  artarak 13.6 milyar dolara, ithalat da yüzde 21.7 artarak 20.9 milyar dolara çıktı.

Böylece, ihracatın ithalatı karşılama oranı geçen yıl Mayıs ayında yüzde 70.4 düzeyindeyken, bu yıl Mayıs ayında yüzde 65.1'e düştü.

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı geçen yıl Mayıs'ta yüzde 48.5 düzeyindeyken, bu yıl yüzde 45.0'e geriledi. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 4.4 artarak 6.1 milyar dolara çıktı.

Almanya'ya  yapılan ihracat  1.2 milyar dolar ile yine ilk sıradaki yerini korurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 858 milyon dolar ile ABD  ve 831 milyon dolar ile Irak izledi.

Çin'den yapılan ithalat da, 1.9 milyar dolar ile yine ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla 1.8 milyar dolar ile Almanya, 1.5 milyar dolar ile Rusya ve 1.2 milyar dolar ile ABD izledi.
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