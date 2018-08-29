Samanyolu Haber /Ekonomi / Dış ticaret açığı Temmuz'da 5.98 milyar dolar /29 Ağustos 2018 10:23

Dış ticaret açığı Temmuz'da 5.98 milyar dolar

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Temmuz ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %11,6 artarak 14 milyar 77 milyon dolar, ithalat %6,7 azalarak 20 milyar 59 milyon dolar olarak gerçekleşti.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, dış ticaret açığı Temmuz ayında %32,6 azalarak 5 milyar 982 milyon dolara geriledi.

 İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Temmuz ayında %58,7 iken, 2018 Temmuz ayında %70,2'ye yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,1 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat %5,1 arttı, ithalat %1,3 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Temmuz ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %10,5 arttı, ithalat %9,4 azaldı.

 Avrupa Birliği’ne ihracat %14,7 arttı

 Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre %14,7 artarak 6 milyar 852 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Temmuz ayında %47,4 iken, 2018 Temmuz ayında %48,7 oldu.

 En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

 Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Temmuz ayında 1 milyar 294 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 9 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 850 milyon dolar ile ABD ve 750 milyon dolar ile İtalya takip etti.

 İthalatta ilk sırayı Çin aldı

 Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Temmuz ayında 1 milyar 975 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 886 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 691 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 122 milyon dolar ile ABD izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %2,8 oldu

 Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Temmuz ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,8, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %37,1’dir.

 Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı %13,5 oldu

 İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %78’dir. Temmuz ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %42,8’dir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dış ticaret açığı Temmuz'da 5.98 milyar dolar Sonraki Haber >>

Bu zulmün ta kendisidir!

Bu zulmün ta kendisidir!

Toplum patlama noktasında... Genel af getirilsin!

Toplum patlama noktasında... Genel af getirilsin!

Gece dikilen Erdoğan heykeli Almanya'yı karıştırdı

Gece dikilen Erdoğan heykeli Almanya'yı karıştırdı

Baba, kızını minibüsün arkasına bağlayıp yola çıktı

Baba, kızını minibüsün arkasına bağlayıp yola çıktı

Adalet mülkün temelidir İnsanlığın da!

Adalet mülkün temelidir İnsanlığın da!

Oyun festivalinde silah sesleri

Oyun festivalinde silah sesleri

F1'de korkutan kaza

F1'de korkutan kaza

Kamyonet Restorana Girdi: 6 Yaralı 3 ay önce

Kamyonet Restorana Girdi: 6 Yaralı 3 ay önce

İşte herkesi bekleyen tehlike....

İşte herkesi bekleyen tehlike....

Postaneyi süperman taktiği ile soydular

Postaneyi süperman taktiği ile soydular
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:36:52