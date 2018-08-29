Dış ticaret açığı Temmuz'da 5.98 milyar dolar

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, dış ticaret açığı Temmuz ayında %32,6 azalarak 5 milyar 982 milyon dolara geriledi.





İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Temmuz ayında %58,7 iken, 2018 Temmuz ayında %70,2'ye yükseldi.





Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,1 arttı





Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat %5,1 arttı, ithalat %1,3 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Temmuz ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %10,5 arttı, ithalat %9,4 azaldı.





Avrupa Birliği’ne ihracat %14,7 arttı





Avrupa Birliği’ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre %14,7 artarak 6 milyar 852 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB’nin ihracattaki payı 2017 Temmuz ayında %47,4 iken, 2018 Temmuz ayında %48,7 oldu.





En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu





Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Temmuz ayında 1 milyar 294 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 9 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 850 milyon dolar ile ABD ve 750 milyon dolar ile İtalya takip etti.





İthalatta ilk sırayı Çin aldı





Çin'den yapılan ithalat, 2018 yılı Temmuz ayında 1 milyar 975 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 886 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 691 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 122 milyon dolar ile ABD izledi.





Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %2,8 oldu





Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Temmuz ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,9’dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,8, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %37,1’dir.





Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı %13,5 oldu





İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %78’dir. Temmuz ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %42,8’dir.