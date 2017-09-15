Samanyolu Haber /Gündem / Dış politika inşaatçıları vurdu... /15 Eylül 2017 17:03

Dış politika inşaatçıları vurdu...

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) Ferdi Erdoğan, Türkiye’nin dış politikası nedeniyle yaklaşık 3 milyar dolar kayıplarının olduğunu söyledi.

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İMSAD’ın sektörü ele aldığı ‘Gündem Buluşmaları’ toplantısında konuşan Erdoğan, dış politikadaki gelişmelerin inşaat sektörünü doğrudan etkilediğini anlattı.

Körfez, Rusya ve Irak pazarlarındaki daralmalardan sonra AB’yle ilişkilerin ‘yeni bir risk unsuru’ olduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: “Dış politikamız bizi ciddi etkiliyor. Libya’da yüzde 79, Rusya’da yüzde 67, Irak’ta yüzde 54, İran’da yüzde 40, BAE’de yüzde 32 küçülmüşüz. Suudi Arabistan ve İngiltere’de de iç dinamikler nedeniyle küçülmüşüz. Bu ülkelerin toplamındaki kaybımız 2014-2016 arasında 3 milyar dolar civarında. Tek artan yer Katar. O da bu yaraya bir çare değil.”

‘Katar darboğazı’

Körfez krizinin işlerini etkilediğini aktaran Erdoğan, Körfez’de inşaat sektörü atılım halindeyken Katar’a sıkışmanın kendilerini ‘ciddi darboğaz’a sokacağını ifade etti.

İMSAD başkanı şöyle devam etti: “Rusya’yla ilişkiler normalleşmeye başladı ama inşaat sektörü ciddi etkilenmiş vaziyette. Irak ciddi kan kaybettiğimiz bir pazar. Kuzey Irak’taki referandum da çok yakından takip ettiğimiz bir başka sorun.”

Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre, sektör ihracatı son birkaç yılda 21.8 milyar dolar seviyesinden 15.1 milyar dolara gerilerken; bu yılın ilk altı ayında yüzde 3 civarı artışla 8.1 milyar dolar oldu.

‘Almanya’dan uzman gelmiyor’

İMSAD yönetim kurulu üyesi ve Almanya merkezli BASF’ın Türkiye CEO’su Buğra Kavuncu, Almanya-Türkiye krizine değindi: “Son üç-dört ay içerisinde işimizin devamlılığını sağlayacak Almanya’dan beklediğimiz bazı uzmanların seyahatlerinin iptal edildiğini gördük. Belki 10-15 seyahat iptal oldu. İşimizin ticari anlamda bir sekteye uğraması söz konusu değil. Kısa vadede çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Fakat uzun vadede yaşananların hem ülke ekonomisini hem bizleri yıpratmaması için gerginliğin bir an önce gitmesi lazım.”
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