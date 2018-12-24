'Dış güç' Trump'tan Erdoğan övgüsü: Bunu yapabilecek tek kişi o

Trump'ın tweetinde şu ifadeler yer aldı:







"Cumhurbaşkanı @RT_Erdogan, Suriye'de IŞİD'den geriye ne kaldıysa yok edeceği bilgisini verdi .... o bunu yapabilecek biri, üstelik Türkiye Suriye'nin 'kapı komşusu' olmalı. Askerlerimiz evlerine dönüyor!"





Trump ayrıca daha önceki açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesi konusunda "verimli" bir telefon konuşması gerçekleştirdiklerini söylemişti.







Diğer yandan ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesini öngören kararnamenin imzalandığı bildirildi.





AFP'ye konuşan Amerikan ordusu sözcüsü, askerlerin çekilmesiyle ilgili bir soru üzerine "Suriye için kararname imzalandı" dedi.







CNN'in haberinde de ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkilinin 'Suriye kararnamesinin imzalandığını söylediği' belirtildi. Aynı habere göre Bakanlık'tan ikinci bir yetkili CNN'e 'kararnameyi istifa eden Savunma Bakanı James Mattis'in imzaladığını' söyledi.







Yetkililer kararnameye ilişkin ayrıntı vermedi.





CNN, Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilme sürecinin "gelecek birkaç hafta içinde başlamasının beklendiğini, tamamen çekilmenin de birkaç hafta süreceğini" aktardı.





ABD'nin Suriye'de yaklaşık 2 bin askeri bulunuyor.