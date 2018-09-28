Dış borç belli oldu: 457 milyar dolar

Türkiye Brüt Dış Borç Stoku, 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla 457 milyar dolar olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı ise yüzde 51.8 oldu.







Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, net dış borç stoku 300.4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve stokun milli gelire oranı yüzde 34.1 oldu.







Kamu net borç stoku ise 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla 305.9 milyar TL olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı ise yüzde 9.0 oldu.





Aynı tarihte AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise 990.4 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı yüzde 29.2 oldu