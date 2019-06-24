Samanyolu Haber /Gündem / Dış basının gözünden İstanbul seçimi: Erdoğan’a ağır darbe /24 Haziran 2019 08:44

Dış basının gözünden İstanbul seçimi: Erdoğan’a ağır darbe

Tekrarlanan İstanbul seçimini ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun bir kez daha ve bu kez açık farkla kazanması yurt dışında da yankı uyandırdı.

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31 Mart’ta yapılan seçimde ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’ı 13 bin 789 oyla geride bırakan İmamoğlu, AKP’nin itirazı üstüne Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararıyla yenilenen seçimi de resmi olmayan sonuçlara göre 800 bine yakın oy farkıyla önde bitirdi.

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Dış basında seçimle ilgili şunlar söylendi:

The New York Times: Türkiye’nin cumhurbaşkanı yenilenen seçimde ağır bir mağlubiyete uğradı.

The Washington Post: Muhalefet adayının tekrarlanan İstanbul belediye seçimini kazanması, Erdoğan’ın iktidar partisini sekteye uğrattı.

Bloomberg: İstanbul’un rakip adayı seçmesi Erdoğan’a ciddi bir darbe indirdi.

Deutsche Welle: Tartışmalı yenilenen seçimin sonuçları cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iktidar partisine darbe vurdu.

BBC: Seçim sonucu, daha önce “İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır” diyen Erdoğan’ın gerilemesi olarak görülüyor.

The Guardian: AKP’nin İstanbul’u CHP adayına kaybetmesi, cumhurbaşkanını mahçup etti.

Euronews: Tekrarlanan İstanbul seçiminin kaybedilmesi, cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 16 yıllık iktidarı boyunca aldığı en büyük darbe oldu.

Hollanda Televizyonu (NOS): Erdoğan’ın partisi için tarihi yenilgi: İstanbul’u muhalefet adayı kazandı.

De Telegraaf: Erdoğan’a ağır darbe.

AD: Erdoğan için acı verici yenilgi: İstanbul’u muhalefet aldı.

Belçika’da Flamanca yayın yapan gazete ve televizyonlar da sonuçlarla ilgili olarak, “Erdoğan’ın adayı yenilgiyi kabul etti”, “Erdoğan için tarihi yenilgi” ve “İstanbul’da muhalefet yeniden kazandı” başlıklarını kullandı.
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