Samanyolu Haber /Gündem / Dış basın bile yokluğunu farketti /13 Haziran 2019 19:51

Dış basın bile yokluğunu farketti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kez seçim çalışması yapmaması, dış basının da gündemine oturdu.Bloomberg haber ajansı, 31 Mart öncesinde ülke genelinde seçim çalışması yapan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul seçimlerinin yenileneceği 23 Haziran öncesindeki ‘yokluğunu’ gündeme getirdi.

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Ajans, üç farklı yetkiliye dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı’nın ‘adayına yarışı kaybettirme kaygısı’ nedeniyle AKP adına ‘agresif şekilde seçim çalışması yapma’ yönündeki planlarından vazgeçtiğini aktardı.

T24'den Gonca Tokyol'un çevirisine göre ‘Bilginin hassaslığı’ nedeniyle isimlerine haberde yer verilmemesini talep eden yetkililer, Bloomberg’e yaptıkları açıklamada Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’ın pazar günü Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştireceği ortak canlı yayınla ilgili de iznin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildiğini ifade etti.

Haberde, AKP’li yetkililerin bir önceki seçimde Cumhurbaşkanı’nın sahadaki varlığının Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’na yaradığı sonucuna ulaşmalarının ardından Erdoğan’ın strateji değişikliğine gittiği kaydedildi.

“Birçok seçmen, Cumhurbaşkanı’nın mart ayındaki yoğun seçim çalışmasını yakışıksız buldu"

Foresight siyasi danışmanlık şirketinin kurucusu Mert Yılmaz da Bloomberg’e konuyla ilgili, “Birçok seçmen, Cumhurbaşkanı’nın mart ayındaki yoğun seçim çalışmasını yakışıksız buldu. O da şimdi cumhurbaşkanlığı konusunda kendisine rakip olabilecek İmamoğlu’nu bu kritik pozisyondan etmek için mizah duygusu gelişkin deneyimli bir siyasetçi olan Yıldırım’a güveniyor” yorumunda bulundu.

"AKP'liler, İmamoğlu'nun mağdur imajını silmek için adını anmaktan bile kaçınıyorlar”

GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş da AKP’nin bir önceki seçimde İmamoğlu’nun ‘hedefe oturtulmasının’ ve ardından da seçimlerin iptal edilmesinin Millet İttifakı’nın adayını bazı seçmenlerin gözünde ‘mağdur’ konumuna getirdiğinin farkında olduğunu ifade ederek, “Şimdi onu hedef almaktan kaçıyorlar ve hatta onun mağdur imajını silmek için adını anmaktan bile kaçınıyorlar” dedi.

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