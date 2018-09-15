Direniş sürerken 3. havalimanı inşaatında bir iş kazası daha!

İstanbul'da Atatürk Havalimanı yerine yapılan 3. Havalimanı inşaatında çalışan işçiler asgari koşulların yerine getirilmediği gerekçesiyle dün (14 Eylül 2018) eylem başlattı. Eylem üzerine güvenlik güçleri, şantiye alanına girdi ve işçilere biber gazıyla müdahalede bulundu. Gece saatlerinde ise yüzlerce işçi gözaltına alınarak çevre karakollara götürüldü. Bunlar yaşanırken 3. havalimanı inşaatından bir kaza haberi daha geldi.





İnşaat-İş Sendikası'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre sepet vinci içindeki iki çalışanla beraber 30 metreden devrildi. İşçilerden birinin beli ağır hasar görürken, diğerinin ise kafasının kanlar içinde olduğu aktarıldı.





Sendika, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı: