Samanyolu Haber /Gündem / Diploma töreninde protesto edilen Bakan salonu terk etti /10 Haziran 2018 13:37

Diploma töreninde protesto edilen Bakan salonu terk etti

Piri Reis Üniversitesi'ndeki diploma töreninde fahri doktora unvanı verilen Bakan öğrencilerin protestosu üzerine salonu terk etti.

Bakana diploma töreninde öğrencilerden protesto şoku

Piri Reis Üniversitesi 2017-20178 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni üniversitenin Tuzla’daki kampüsünde yapıldı. Törene üniversitenin akademik kadrosu ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanı sıra Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, üniversitenin mütevelli heyetinde yer alan Metin Kalkavan ile çok sayıda öğrenci ve yakını katıldı.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a fahri doktora unvanı verildi. Yılmaz’a üniversite senato üyeleri ve Rektör Oral Erdoğan fahri doktorayı takdim etti. Daha sonra yeni mezun öğrencilere seslenen Bakan Yılmaz, “Yeni mezunlarımıza başarılar diliyorum. Hak ettiğiniz bu diploma, ülkemizin geleceğine yön verecek. Bu anlamda ailelerinize ve üniversitenin akademik personeline teşekkür ediyorum. Tam bağımsızlık için nitelikli bilgiye ihtiyaç var. Nitelikli eğitim ancak üniversitelerimizle birlikte sağlanabilir. Nitelikli eğitim olmazsa bağımsızlık da olmaz. Biz eğitime çok önem veriyoruz. O yüzden sadece eğitime 27 milyar Lira bütçe ayırdık” dedi.

ÖĞRENCİLER PROTESTO ETTİ, BAKAN SALONU TERKETTİ

Diploma töreni sırasında öğrenciler Bakan Yılmaz’ı protesto ederek, İzmir Marşı’nı söyledi. Marş söylenmeye devam ederken Bakan Yılmaz salonu terk etti.

Yılmaz’ın salondan ayrılışının ardından öğrenciler, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını attı.

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