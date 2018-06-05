Samanyolu Haber /Spor / 'Dip dalgayı görüyordum ama bu bildiğin tsunamiymiş...' /05 Haziran 2018 11:29

'Dip dalgayı görüyordum ama bu bildiğin tsunamiymiş...'

Aziz Yıldırım'a oy veren Ertuğrul Özkök Ali Koç'un seçilme sürecini ilginç sözlerle tasvir etti

SHABER3.COM

Gazeteci Ertuğrul Özkök hafta sonu yapılan Fenerbahçe Kongresi'nde Ali Koç'un ezici çoğunluğun oylarıyla başkan seçilmesiyle ilgili 'dip dalga vardı ama bu tsunamiymiş' diye yazdı.

1- FENERBAHÇE Kongresi’nde oyumu Aziz Yıldırım’a verdim...
Kongreden önce konuştuğum arkadaşlarıma Ali Koç’un kazanacağını tahmin ettiğimi söylemiştim...
Çünkü kulübün taraftar tabanından güçlü bir dip dalganın geldiğini görüyordum...
Dalga değil, bir tsunamiymiş...
Pazar günü oy vermek için Ülker Stadyumu’na gittiğimde gördüklerim, hissettiklerim şunlardı...

2- BİR GÜN ÖNCEKİ SERT HAVA GİTMİŞ NEŞE GELMİŞTİ

GİRİŞTE, Ali Koç ve Aziz Yıldırım taraftarları oy pusulalarını dağıtıyorlardı.
Küçük ve neşeli şakalarla laf atıyorlardı.
Ama benim Aziz Yıldırım’a yakınlığımı bildikleri halde, en küçük bir kötü söz, ima yoktu...
Sanki bir gün önceki o sert hava unutulmuş, yerini artık birlikte eğlenme duygusu almıştı. Her iki tarafla da şakalaşarak, her iki tarafın da oy pusulalarını alarak, kart dağıtım bankosuna gittim.

3- ESKİ YÖNETİM 1950’DEKİ İNÖNÜ GİBİ DAVRANMIŞTI

OY kartlarının dağıtıldığı stantlar demokrasinin çok kökleştiği ülkelerde bile görülmeyecek bir mükemmellikte ve hızla çalışıyordu.
Oy verme alanı kalabalıktı ama o kadar çok oy verme kulübesi ve bürosu kurulmuştu ki kimse fazla beklemedi.
Tekerlekli sandalye ile gelmiş çok yaşlı üyelere rastladım.
Aziz Yıldırım ve eski yönetim kurulu üyeleri, oy verme alanının girişinde gelen herkesin elini sıkıyordu.
Sonuçlar açıklandığında bütün bunları hatırladım.
Aziz bey 1950 seçimlerindeki İsmet İnönü gibi kendisinden sonraki döneme geçişi mükemmel düzenlemişti.

4- ALİ KOÇ VE AZİZ BEY BU FARKI HAK ETTİ Mİ
SEÇİM sonuçları beni şaşırtmadı... Ama...
- Ali Koç bu kadar farkı hak etti mi?
Beni şaşırtan, büyük ve cesur bir kampanya yaptı...
Dolayısıyla sonuna kadar hak etti diyebilirim.
-Aziz Yıldırım bu kadar farkı hak etti mi diye sorarsanız...
Ona da “Hayır, kesinlikle etmedi” cevabını veririm.
Siz, eyyamcı bir duruş diyebilirsiniz...Bense, her iki tarafa da hakkını veren adil bir denge diyeceğim.

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