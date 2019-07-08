Samanyolu Haber /Gündem / Dilipak'tan Erdoğan'a sert sözler: Siyaset aile eş-dostla yapılacak bir şey değil /08 Temmuz 2019 11:28

Dilipak'tan Erdoğan'a sert sözler: Siyaset aile eş-dostla yapılacak bir şey değil

AKP'li yazar Abdurrahman Dilipak, Erdoğan hükümetini eleştirerek akraba atamalarına tepki gösterdi. Dilipak, "Siyaset aile eş-dostla yapılacak bir şey değil." dedi.

SHABER3.COM

Hükümete yakınlığı ile bilienen Yeni Akit gazetesinin yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. 

Hükümette yapılan akraba ve dost atamalarını eleştiren Dilipak, "Siyaset aile eş-dostla yapılacak bir şey değil. Saltanat her zaman felaket getirdi." dedi. 

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi ile 23 Haziran'da İstanbul'da tekrarlanan seçimde çıkan sonuçları da değerlendiren Dilipak, "Seçim sonuçları ortada. Dışarıdan seçmen ithal edecek halimiz de yok. Onları meydan okuyarak, tehdit ederek, karşı tarafın yanlışlarını anlatarak, geçmişte yaptıklarını anlatarak buraya geldiniz." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Dilipak'ın "Hak Merkezli Düşünmek" başlığıyla yayımlanan bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Seçim sonuçları ortada. Dışarıdan seçmen ithal edecek halimiz de yok. Bu durumda ya sandığa gitmeyenleri ikna etmeniz gerek; ki, onların kim olduklarını tam olarak bilmiyoruz. Sandığa giderse kime oy vereceği de belli olmaz. Bir şekilde tercihini belli edenlerin dağılımı da sandık sonuçlarına yansımış durumda. Eğer bunları ikna edip yanınıza alamazsanız, bu sonuç değişmeyecek.
Onları meydan okuyarak, tehdit ederek, karşı tarafın yanlışlarını anlatarak, geçmişte yaptıklarını anlatarak buraya geldiniz. Bunları tekrar tekrar anlatarak varacağınız yer daha farklı olmayacak.
Siyaset aile eş-dostla yapılacak bir şey değil. Saltanat her zaman felaket getirdi. Kısa süreli başarılı dönemler olsa da arkasından felaket geldi."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dilipak'tan Erdoğan'a sert sözler: Siyaset aile eş-dostla... Sonraki Haber >>

Kaçırılanların yakınları neler yaşıyor

Kaçırılanların yakınları neler yaşıyor

Şehir magandaları böyle saldırdı

Şehir magandaları böyle saldırdı

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Lütfen kadınları ve çocukları hapisten çıkarın

Helikopter büyük tehlike atlattı

Helikopter büyük tehlike atlattı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Erdoğan protokolü dinlemedi

Erdoğan protokolü dinlemedi

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:36:01