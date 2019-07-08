Dilipak'tan Erdoğan'a sert sözler: Siyaset aile eş-dostla yapılacak bir şey değil

Hükümete yakınlığı ile bilienen Yeni Akit gazetesinin yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi.





Hükümette yapılan akraba ve dost atamalarını eleştiren Dilipak, "Siyaset aile eş-dostla yapılacak bir şey değil. Saltanat her zaman felaket getirdi." dedi.





31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi ile 23 Haziran'da İstanbul'da tekrarlanan seçimde çıkan sonuçları da değerlendiren Dilipak, "Seçim sonuçları ortada. Dışarıdan seçmen ithal edecek halimiz de yok. Onları meydan okuyarak, tehdit ederek, karşı tarafın yanlışlarını anlatarak, geçmişte yaptıklarını anlatarak buraya geldiniz." ifadelerini kullandı.





Abdurrahman Dilipak'ın "Hak Merkezli Düşünmek" başlığıyla yayımlanan bugünkü köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:





"Seçim sonuçları ortada. Dışarıdan seçmen ithal edecek halimiz de yok. Bu durumda ya sandığa gitmeyenleri ikna etmeniz gerek; ki, onların kim olduklarını tam olarak bilmiyoruz. Sandığa giderse kime oy vereceği de belli olmaz. Bir şekilde tercihini belli edenlerin dağılımı da sandık sonuçlarına yansımış durumda. Eğer bunları ikna edip yanınıza alamazsanız, bu sonuç değişmeyecek.

Onları meydan okuyarak, tehdit ederek, karşı tarafın yanlışlarını anlatarak, geçmişte yaptıklarını anlatarak buraya geldiniz. Bunları tekrar tekrar anlatarak varacağınız yer daha farklı olmayacak.

Siyaset aile eş-dostla yapılacak bir şey değil. Saltanat her zaman felaket getirdi. Kısa süreli başarılı dönemler olsa da arkasından felaket geldi."