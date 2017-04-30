Dilipak'tan Arınç'a: Eşini ve oğlunu ihbar et

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP kurucusu ve Başbakan eski yardımcısı Bülent Arınç'ın Hizmet Hareketi'ne yönelik operasyonların zulüm noktasına vardığına ilişkin “Manisa’da ne hikmetse FETÖ suçlamasıyla birçok kişi gözaltına alındı. Bunların arasında çok iyi tüccar, çok iyi eğitimci, çok iyi avukatlar da var. Bunlar sempati düzeyinden ötesine gitmemişler. Bunları hazmetmem mümkün değil. Bunlar devlete darbe girişimi yapan kişilerle işbirliği yapmış değiller” sözlerini köşesine taşıdı. Dilipak 'Kurunun yanında yanında yaş da yanmasın' dedi ama AKP'lilerden kendi aileleri eşleri ve çocukları hakkında muhbirlik yapmalarını istedi. İşte yazının ilgili bölümü:







BEN ABİME SÖYLEYEYİM..





Abim benim! Demiş ki, “OHAL inceleme komisyonunun hayata geçmesi için ‘Başbakan’a yalvarıyorum”







Evet, aynen. Ben de diyorum ki, suçsuz hiç kimseye suçlu muamelesi yapılmasın. Kurunun yanında yaş da yanmasın...





Ben, “Kur’an-ı Kerim’e el basıp yemin eden”, hacısını, hocasını şahid gösteren kripto adam biliyorum.. İşin kötü yanı bu türden hâlâ aramızda dolaşan bir sürü hain var. Gerçekten birilerinin masum olduğundan emin misiniz, nasıl emin olabiliyorsunuz. Bu adam Cumhurbaşkanının yaveri olabiliyor..







Devletin en tepe makamında bulunan birileri, kendi ailesi içinde bile FETÖ ile ilişkili birileri varken, bu çevre hakkında hiçbir bilgi vermemesi, ihbarda bulunmaması, onlara karşı elle tutulur bir açıklaması olmaması onun bu konuda ne kadar adil ve sağlıklı bir fikir sahibi olduğu noktasında bir kanaatin oluşmasına sebeb olmaz mı?







ARINÇ'A AİLENİ İHBAR ET ÇAĞRISI





Bu konudaki gözlemlerim, örneklerim o kadar çok ki, eşi abla, oğlu imam olanları da tanıyorum. Bu işin kasası olduğu söylenenleri de. Arınç’ın ailesi de böyle bir aile. Hiç mi farkına varmadı, hiç mi bilmiyordu, söyleyecek hiçbir sözü yok mu onlara karşı..





MANİSA'DA BAŞÖRTÜLÜ EV HANIMINA KELEPÇE TAKTIRAN MÜDÜRÜ SAVUNDU





O başörtülü ablayı gözaltına alan emniyet müdürü hâlâ göreve iade edilmedi. Onun da eşi, ailesi, çocuğu var. Onun da anne-babası, akrabası var. O kişi hakkında o gün devreye girdiniz ve o kişi görevden alındı ve hâlâ da göreve iade edilmedi.





Şimdi bu zatlardan bildiklerini savcılara anlatmasını beklemek gerek..





“Manisa’da ne hikmetse FETÖ suçlamasıyla birçok kişi gözaltına alındı. Bunların arasında çok iyi tüccar, çok iyi eğitimci, çok iyi avukatlar da var. Bunlar sempati düzeyinden ötesine gitmemişler. Bunları hazmetmem mümkün değil. Bunlar devlete darbe girişimi yapan kişilerle işbirliği yapmış değiller” diyorsunuz da, bundan nasıl emin olabiliyorsunuz.. “Çok iyi avukat, öğretmen ve tüccarlar suç işlemez” diye bir kural mı var..





Evet, suç örgütleri ile terör örgütleri ile mücadele hukuk içinde yapılmalı. Haksızlığa uğramak haksızlık etme hakkı vermez kimseye.





Benzer iddialarda bulunan herkese söylüyorum: Anlaşalım, bildiğiniz suçluları, akrabanız da olsa ihbar edeceksiniz. Ve suçsuzluğundan emin olduğunuz kişiler hakkında şahidlik yapacaksınız...