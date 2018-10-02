Samanyolu Haber /Gündem / Dilipak'tan AKP'ye McKinsey sözleri: Bunu yaparsanız cehennemin dibine kadar yolunuz var /02 Ekim 2018 12:33

Dilipak'tan AKP'ye McKinsey sözleri: Bunu yaparsanız cehennemin dibine kadar yolunuz var

Akit TV’deki Derin Gerçekler programında konuşan Abdurrahman Dilipak, McKinsey şirketine danışmanlık görevi verilmesini sert sözlerle eleştirdi. “Vazgeçmezlerse AK Parti’ye de Erdoğan’a da yazık olacak” diyen Dilipak, “Cehennemin dibine kadar yolunuz var” diyerek hükümete ve Bakan Albayrak’a savaş açtı.

Dilipak'tan McKinsey'le anlaşan AKP'ye: Bunu yaparsanız cehennemin dibine kadar yolunuz var

Dilipak programda şu ifadeleri kullandı;

“Ya ben kendimi inkar edeceğim ve AK Partililere şirin gözükeceğim, ya da susmayacağım. Bu iktidara hep destek oldum ama yanlışa karsı çıkarım. McKinsey’in ‘F...’den farkı yoktur. ENRON’a danışmanlık yapan bir kirli şirketi Türkiye’ye sokamazsınız. Bunu yapamazsınız. Sokarsanız cehennemin dibine kadar yolunuz var.Geçmişte Irak tezkeresine karşı çıkmıştım. Doğru bildiğimi yaparım ve yapmaya devam edeceğim. Bunlar ne savunma sanayinizi bırakırlar ne tarımınızı. IMF gelse bunlardan daha kötü olmaz. Bunlar sahtekar, bunlar dolandırıcı. Bunlar Rorschild’lerin truva atı.”

‘TEĞET MEĞET GEÇMEYECEK, TÜRKİYE BATACAK’

”Büyük bir komplo ile karşı karşıyayız. Ben McKinsey’e karşı çıkarken Tayyip Erdoğan’ı savunuyorum. Bu böyle devam edemez. Yanlış atamalar var. Bu atamalar da komplonun bir parçası. Türkiye’yi Birleşik Arap Emirlikleri’ne ve Suudi Arabistan’a benzetecekler. Erdoğan’ın da buna izin vermeyeceğine inanıyorum. Bu kafayla giderlerse teğet meğet gitmeyecek. Türk ekonomisi batacak. Eğer önlem alınmazsa Türkiye’ye de Tayyip Erdoğan’a da yazık olacak.”


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dilipak'tan AKP'ye McKinsey sözleri: Bunu yaparsanız cehennemin... Sonraki Haber >>

Dilipak'tan McKinsey'le anlaşan AKP'ye: Bunu yaparsanız cehennemin dibine kadar yolunuz var

Dilipak'tan McKinsey'le anlaşan AKP'ye: Bunu yaparsanız cehennemin dibine kadar yolunuz var

Pakistanlı üst düzey yetkili, misafir Kuveytli delegenin cüzdanını çalarken yakalandı

Pakistanlı üst düzey yetkili, misafir Kuveytli delegenin cüzdanını çalarken yakalandı

Tutuklu Harbiyeli annesi: Darbeye giden öğrenci köprü parası öder mi?

Tutuklu Harbiyeli annesi: Darbeye giden öğrenci köprü parası öder mi?

Asıl hüner ve Gerçek Zafer

Asıl hüner ve Gerçek Zafer

Ali Koç tribünden özür diledi: Ne deseniz haklısınız...

Ali Koç tribünden özür diledi: Ne deseniz haklısınız...

Avusturyalı Bakan'dan kürsüde dünyaya sürpriz

Avusturyalı Bakan'dan kürsüde dünyaya sürpriz

Bir imtihandan geçerken 'Yiğitlik' odur ki

Bir imtihandan geçerken 'Yiğitlik' odur ki

Endonezya'daki Tsunami anında yaşanan dehşet

Endonezya'daki Tsunami anında yaşanan dehşet

Erdoğan Almanca konuşmaya çalışırsa...

Erdoğan Almanca konuşmaya çalışırsa...

Erdoğan’ın ziyaretine Almanlar ne diyor?

Erdoğan’ın ziyaretine Almanlar ne diyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:54:50