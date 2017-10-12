Samanyolu Haber /Gündem / Dilipak'a göre uçkurundan yakalanan AKP'lileri ifşa edecekler /12 Ekim 2017 13:02

Dilipak'a göre uçkurundan yakalanan AKP'lileri ifşa edecekler

AKP'li yazar Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında ilginç ifadeler kullandı.

SHABER3.COM

Dilipak, "Aha bunu not edin" başlıklı yazısında, "Senaryo netleşiyor. Türkiye’yi, diktatörlük, soygun ve teröre destek vermekle, kara para cenneti olmakla suçlayacaklar" dedi.

"Libya’da savcılık, büyük çoğunluğu Türkiye ve Katar’da bulunduğu ileri sürülen 826 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. Bunların arkası gelecek. Bu başlık altında oluşturulan 5000 sayfalık dosya 5 yıldır masalarında bekliyor. Yurtiçi ve yurtdışından telefon kayıtları, videolar, hacklenen e-mail dosyaları, server’ler" diyen Dilipak, şu ifadeleri kullandı:

Sadece AK Parti, bazı bakanlıklar ve resmi kurumlar yok bu dosyalarda, bazı şirketler, patronlar, gazeteciler, bürokratlar, STK’lar, herkes var.

Aha bunu bir kenara not edin, 15 Temmuz’un 2. Dalgası böyle geliyor. Siz belediye başkanları, il ilçe başkanları ile uğraşadurun.

Nijerya’da Bokoharam’a Türkiye’nin silah verdiği iddiasını ortaya atarlarsa şaşmayın. Bu yıl mayıs ayı sonunda basında “Nijerya gümrük polisi, Türkiye'den yola çıktığı belirtilen silah yüklü bir gemiyi Lagos limanında yakalayıp el koydu” haberi gibi daha onlarca haber. Somali, Sudan, Libya.. Balkanlar, Kafkaslar.. Duyunca inanamayacaksınız. Tabii, bu arada bölgede ABD’nin çarkına çomak sokan herkes, Erdoğan’ın, AK Parti’nin işbirlikçisi, tetikçisi çıkacak. Onlardan para ve uçkur peşinde olanların kasetleri ortaya dökülecek, paracıklarına el koyacaklar..

O AK Parti’nin devrinde ceplerini doldurup, har vurup harman savuranlar için kış kapıda.

AK Parti çevresindeki birtakım VIP elemanların maskesini siz indirmediniz, onlar sizin adınıza her haltı yediler, her bilgi ve belgeyi adresine göndermeye devam ettiler. Şimdi onlar kendileri indirecekler maskelerini.

Birileri AK Parti’den gideceklerin listesini durup dururken sızdırmıyor basına. Bunlara kurtuluş için “Meral ananın gemisi”ni adres gösterecekler. “Hizmet” sözü verirseniz pişmanlık gösterirseniz, cezanızı affedebilirler.
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