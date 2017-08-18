Dilipak: Vatikan cinleri yargılıyor, anlaşırlarsa kadrolu işe alıyor

Akit'teki köşesinde yayınladığı “L’exorsizm ve Demonizm!” başlıklı yazısında Dilipak, ''Bu L’exorsizm ya da Demonizm de ne, nereden çıktı bunlar derseniz; L’exorsizm, ‘Cin çıkarma’, Demonizm ise ‘Şeytancılık’, ‘Şeytanlarla mücadele’ anlamına geliyor” dedi.

Dilipak, şöyle devam etti:







“Evet, evet, kiliselerde cin çıkarma işi yapılıyor. Çıkarılan cinler yargılanıyor, cezalandırılıyor, hapsediliyor, ya da kilisenin emrine giriyor, yani anlaşıyorlar, ‘kadroya alıyorlar’(!). İstihbaratta kullandıkları da söyleniyor, ya da birilerine musallat etmede de..”





'F...’CÜLERİN DE BU İŞLERLE İLGİLENDİKLERİ SÖYLENİYOR'





Dilipak, “Mesela FETÖ’cülerin de bu işlerle ilgilendikleri söyleniyor” diyerek devam etti:





“Ezoterik bir savaş yaşanıyor. Kadrolu Mehdi, Mesih talimat bekliyor.. Laboratuvarlarda Gog ve Magog’ü üretmeye çalışan ‘bilim adamları’, ‘Gen mühendisleri’ var. Kimine göre Süleyman aleyhisselamın ‘ahid sandığı’ açıldı. Biliyorsunuz zaten Mesih geldi, Mehdi de.. Her ne hikmetse sadece F... değil, mesela Evrenesoğlu da Amerika’da, Kesdizani’ler, Ahmediler, Tahir-ül Kadri’ler hep ABD’den, Batıdan icazetli. L’exersist’ler ve Demonolog’lar iyi çalışıyor, fazla mesai yapıyorlar anlaşılan.”