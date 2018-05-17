Dilencinin hesabında 1 milyon dolar, bagajında çuvallarla para bulundu

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta hayatını kaybeden bir dilencinin üstünde 3 banka hesabında yaklaşık 1 milyon dolar para ve içinde yattığı arabanın bagajında torbalar dolusu para çıktı.







30 YILDIR AYNI YERDE DİLENİYORDU





Elleri ve ayakları sakat olan Fatma adındaki dilenci kadın yaklaşık 30 yıldır Beyrut’tun Berbir sokağında aynı yerde oturup dilencilik yapıyordu. Kimi kimsesi yok diye bilinen kadın tek başına eski bir arabanın içinde yaşıyordu. Her gün aynı yerde oturup dilencilik yaptığı için çevre halkı ve esnaf Fatmayı yakından tanıyor ve ellerinden geldiğince yardım ediyordu.





HER GÜN GELDİĞİ YERE GELMEYİNCE ESNAF MERAKLANIR





Beyrut Berbir sokağı altıncılar çarşısında her gün aynı yerde oturan kadının ortalıkta görünmediğini fark eden çevre esnafı kadının yaşadığı arabayı kontrol eder.





Aracın içinde dilenci kadının cansız bedenini gören vatandaşlar polise haber verir. Olay yerine gelen polis kadının cesedini arabadan çıkardıktan sonra arabanın içinde arama yaptı.





Aramada aracın bagajında torbalar içinde 3 bin 500 dolar değerinde Lübnan lirası ile 3 bankaya ait hesap defteri bulundu.





3 BANKA HESABINDA TOPLAM 1 MİLYON 150 BİN DOLAR ÇIKTI





Polisin yaptığı inceleme sonunda dilenci kadına ait banka hesaplarında 1 milyon 150 bin dolar para olduğu tespit edildi.





Olayın ardından kadın dilencinin kardeşleri ortaya çıktı. Akkar şehrinde yaşayan kardeşlerinin ablalarının kendilerinden de para aldıklarını ve edindiği servetten haberlerinin olmadıklarını söyledi.