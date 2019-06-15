Samanyolu Haber /Gündem / Dilek Dündar yurtdışına gidişini anlattı: Ailem korktu ancak ben denemek istedim /15 Haziran 2019 10:29

Dilek Dündar yurtdışına gidişini anlattı: Ailem korktu ancak ben denemek istedim

Eşi Can Dündar hakkında açılan davalar nedeniyle pasaportuna el konulan ve yurt dışına gidişine izin verilmeyen Dilek Dündar yasadışı yollardan Türkiye’yi terk ederek ailesine kavuşurken, “çok adaletsiz bir sistem. Bu sistem aileleri cezalandırma yolunu tuttu. Ben hukuki olarak çok mücadele ettim” dedi.

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Ahval'e konuşan Dündar, yasal olarak her yolu denediğini belirterek, “Bu hukuk sistemini bir kabile devleti olarak değerlendiriyorum. Türkiye devleti en kısa zamanda bu yanlışlardan dönsün, hukuk çalışsın istiyorum. Kimse ailesinden koparılmasın. Bunun için Türk hükümetinin karar vermesini istiyorum” diye konuştu.

Ailesine kavuşmak için zor bir yolu seçtiğini ifade eden Dündar, şunları söyledi:

“Ben her türlü mücadeleyi verdim. Ama başarısız kaldım. Bu yolu seçtim. Ama zor bir yol bu. Biliyorsunuz daha evvel ölümler oldu. Çocuklar öldü. Çok yazık. Acı şeyler yaşandı. En kısa zamanda Türk hukuk sisteminin bunu kaldırmasını diliyorum. Cezalandıracak kim varsa cezalandırılsın. Ama aileleri cezalandırmasın.”

Eşi Can Dündar’ın ve çocuğunun bu yolu seçerken endişelendiğini ifade eden Dündar, “Tabii korktular. Ama bu benim kararım. Bir şekilde denemek istedim. Sanırım belgesiz yurtdışına çıkmak da bir suç oluyor. Dönersem dava açılacak. Türkiye hukuk sistemini değiştirsin hemen gelirim” ifadelerini kullandı.

Rehine eş durumunda kalanlara yönelik konuşan Dilek Dündar sözlerine şöyle devam etti: “İki karar da zor. Kalmak da zor gitmek de zor. Herkesin kişisel kararı. Ama en fazla hükümete ve siyasi sisteme yüklenmek gerekiyor ki bu ayıbı ortadan kaldırsınlar.”

Dilek Dündar, yurt dışına giderek ailesine kavuştuğu Twitter hesabı üzerinden duyurmuş, “Annelik hakkımı kullandım” demişti.
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