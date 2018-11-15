Samanyolu Haber /Gündem / Dikkatsizlik faciaya yol açtı /15 Kasım 2018 16:38

Dikkatsizlik faciaya yol açtı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Maşallah Kırmızıyıldız'ın, sürücüsünün geri manevra yaptığı TIR ile sevkiyat rampası arasında sıkıştığı anlar, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Dikkatsizlik faciaya yol açtı

Görüntülerde; TIR sürücüsü geri manevra yaparken, arkası dönük olarak rampaya yaslanan Kırmızıyıldız’ın, gelen araç ile rampa arasında sıkıştığı görülüyor. Çevrede bulunan işçilerin uyarısıyla TIR sürücüsü, rampadan uzaklaştırılırken, Kırmızıyıldız ise yere düşüyor.

TIR SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Ağır yaralanan Maşallah Kırmızıyıldız’ın kaldırıldığı hastanede ölmesinin ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü Mecit Taşar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan tutuklandı. 
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